حفل تخريج طلاب البرامج النوعية بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، فعاليات احتفال كلية الطب البيطري بالجامعة، بتخريج الدفعة الخامسة وتكريم الطلاب الأوائل لبرنامج تميز صحة وسلامة الغذاء، والدفعة الثانية لبرنامج تميز حيوانات أليفة.

حفل تخريج طلاب البرامج النوعية بكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة

والدفعة الأولى لكل من برنامج الأدوية والمستحضرات الطبية، وبرنامج المعامل التشخيصية والتحليلية البيطرية، وذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مها العشماوي عميــد الكلـية، الدكتور محمد جبر السيد جبر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونقيب الأطباء البيطريين في الدقهلية، الدكتور إنجي فكري ريشة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومؤسسي ومديري البرامج النوعية، وحضور كبير من لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

خاطر..تخصص الطب البيطري من التخصصات الهامة والحيوية

وقدم الدكتور شريف خاطر التهنئة للخريجين مؤكدًا أن تخصص الطب البيطري من التخصصات الهامة والحيوية، فالغذاء قضية أمن قومي تشغل أولى اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبارها عصب الدولة، وأن سلامة الغذاء تدعم الاقتصاد الوطنى وتغنينا عن الاستيراد.

ووصف يوم التخرج بأنه يوم عيد للخريجين، ومرحلة انتقالية من جامعة العلوم الى جامعة الحياة، كما قدم التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم، مؤكدًا على أنهم مصدر فخر للجامعة، ومتمنيًا لهم مستقبل باهر.

عطية دعا الخريجين للفخر بأنفسهم

ورحب الدكتور محمد عطية بضيوف الجامعة، وقدم الشكر لإدارة الكلية ولأعضاء هيئة التدريس، ودعا الخريجين للفخر بأنفسهم وبكليتهم وبجامعتهم، وحثهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

الشكر والتقدير لمؤسسي ومديري البرامج المميزة

وتقدمت الدكتورة مها العشماوي خلال كلمتها بالشكر والتقدير لمؤسسي ومديري البرامج المميزة، لما قدموه من جهد ووقت، وأن اليوم هو حصاد ما زرعوه حتى أصبح نباتًا قويًا مزهرًا، كما تقدمت بالشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لما قدموه من جهد وعمل حتى لحظة الإحتفاء بالخريجين، كما تقدمت أيضا بالشكر للشركاء التنفيذيين لتعاونهم في تدريب الطلاب وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل.

اليوم من نجاحهم وتخرجهم من الجامعة ليس نهاية المطاف

ووجهت كلمة للخريجين أكدت فيها أن اليوم نجاحهم وتخرجهم من الجامعة ليس نهاية المطاف، ولكن ما هو إلا بداية لحياة جديدة ومستقبل ومسئولية أكبر.