ضبط بائع خضروات هتك عرض طالب في المطرية بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على بائع خضار استدرج طفل لمخزن خالي وهتك عرضه في المطرية.

بائع خضروات يهتك عرض طالب في المطرية

وحرر “السيد ا ح ف” 39 سنه سائق حفار، ومقيم بندر المطرية، وبرفقته نجله “ ي ا ا ”8 سنوات طالب بالصف الثانى الابتدائي، ومقيم بذات العنوان محضر بمركز شرطة المطرية تضرر من " أحمد ه ا ا" 14 سنه بائع خضروات، ومقيم بذات العنوان، لقيامه باستدراج نجله إلى محزن خالى بالعقار محل اقامته والتعدي عليه جنسيا.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٥٣٨ / ٢٠٢٤ إداري مركز المطرية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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