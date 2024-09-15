الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

تفاصيل هتك عرض صغير على يد 4 أطفال بالبدرشين

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تباشر نيابة الطفل بالبدرشين التحقيق في انتهاك 4 أطفال، لعرض صغير جارهم يبلغ من العمر 3 سنوات، ووثقوا جريمتهم بمقطع فيديو ليتفاخروا بجريمتهم أمام أصدقائهم.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، بسرعة فحص البلاغ وبيان ملابساته للتأكد من صحة الواقعة لما تمثله من خطورة، كما أمرت بعرض الطفل علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن الحادث.

 

وخلال التحقيقات قال والد الضحية: إنه لاحظ حالة إعياء على طفله الذي انهار بالبكاء وروى له تفاصيل ما تعرض من اغتصاب على يد الأطفال الباقين.

 

وأسفرت التحقيقات عن صحة الواقعة، وأن الأطفال المتهمين تتراوح أعمارهم من 7 إلى 10 سنوات، استغلوا خروج الطفل البالغ من العمر 3 سنوات للعب أمام منزله واستدرجوه لمكان نائي وتناوبوا هتك عرضه والاعتداء جنسيا عليه.

 

وأضافت التحقيقات أن أحدهم قام بتصوير الجريمة بالفيديو، حتى تعالت صرخات الطفل المجني عليه، فتركوه ليعود إلى منزله،معتقدين أنه لن يتمكن من إبلاغ أحد بما تعرض له، إلا أن الطفل توجه إلى والده في حالة انهيار وبكاء هستيري، وأخبره بما حدث ليكتشف إصابات بجسد ابنه، فأسرع للإبلاغ بقسم شرطة البدرشين، وأحيل المحضر للنيابة، التي أصدرت قراراتها السابقة. 

 

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نيابة الطفل بالبدرشين شرطة البدرشين البدرشين

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