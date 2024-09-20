زلزال يضرب منطقة سيبيريا الروسية
ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة منطقة تاشتاغول في جنوب مقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية، حسبما أفادت إدارة الطوارئ المحلية صباح اليوم الجمعة.
زلزال قوي يضرب سيبيريا الروسية
ووفقا لبيان الطوارئ، فقد فحصت فرق متخصصين منطقة الـ50 كيلومترا حول مركز الزلزال، بما في ذلك جميع المرافق الاجتماعية فيها، دون أن تسجل أي دمار، كما أنه لم يتم تعطيل حركة المرور في الطرق والسكك الحديدية.
وفي منطقة شيريغيش، أدى الزلزال إلى زيادة اتساع الحفرة الضخمة التي كانت موجودة هناك منذ فترة طويلة.
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