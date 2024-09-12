زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب لوس أنجلوس الأمريكية
ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الخميس، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب لوس أنجلوس الأمريكية
ومن جانبها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال حدث على عمق 7 كيلومترات تحت السطح، وكان مركزه على بُعد 7 كيلومترات شمال ماليبو.
وأكد مكتب خدمات الطوارئ التابع لحاكم ولاية كاليفورنيا أنه يتابع الوضع عن كثب، وأشارت عمدة لوس أنجلوس كارين باس عبر منصة "إكس" إلى أن السلطات تقوم بمسح المدينة لتقييم أي أضرار.
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