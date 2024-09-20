عيار 21 تجاوز 3500 جنيه، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 20-9-2024

تنشر فيتو أسعار الذهب، صباح اليوم الجمعة 20- 9- 2024 وفقا لـ آخر تحديث.

وجاءت أسعار جميع الأعيرة الذهبية صباح اليوم كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4005 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3505 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3005 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28040 جنيهًا.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات أمس الخميس بأكثر من 1%، بعد أن بدأ الفيدرالي الأميركي دورته للتيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية؛ مما رفع المعدن الأصفر في الجلسة السابقة لأعلى مستوى له على الإطلاق ويصل إلى ما يقل ببضع سنتات عن مستوى 2600 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2586.99 دولار للأونصة، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2612.50 دولار.

الذهب سجل ذروة قياسية أمس بعد خفض أسعار الفائدة

يشار إلى أن الذهب سجل ذروة قياسية عند 2599.92 دولار أمس الخميس بعد أن خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75% و5%، في خطوة اتفقت مع توقعات المتعاملين قبل صدور القرار.