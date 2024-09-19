أسباب اضطراب أسعار الذهب عالميا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب، تراجعا ملحوظا، في التعاملات العالمية اليوم الخميس، بعد الارتفاعات التي شهدتها بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة.

أسباب اضطراب أسعار الذهب

وتأتي أسباب اضطراب أسعار الذهب، بعدما ضغطت قوة الدولار على أسعار السبائك، حيث ارتفع الدولار بشكل حاد بسبب الرهانات على أن أسعار الفائدة الأمريكية قد لا تنخفض بالقدر المتوقع على المدى المتوسط إلى الطويل.

وشهدت أسعار الذهب، بعض عمليات جني الأرباح بعد أن سجل مستويات قياسية مرتفعة في الفترة التي سبقت قرار الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.70% إلى 2,576 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الآجلة التي تنتهي صلاحيتها في ديسمبر بنسبة 0.05% إلى 2,600 دولار للأونصة.

الفيدرالي يقرر خفض سعر الفائدة

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس، في أول خفض لسعر الفائدة منذ جائحة كورونا في عام 2020.

ارتفاع أسعار المعادن النفيسة

وارتفعت المعادن النفيسة الأخرى يوم الخميس، ولكنها كانت تعاني أيضًا من خسائر خلال الليل. سجلت عقود البلاتين ارتفاع بنسبة 0.5% إلى 978.15 دولارا للأونصة، بينما ارتفعت عقود الفضة بنسبة 0.2% إلى 30.755 دولارا للأونصة.

ارتفاع أسعار النحاس مع ترقب قرار سعر الفائدة الصيني

من بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس يوم الخميس، وسط توقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية من الصين أكبر مستورد، مع قرار سعر الفائدة من البلاد المقرر يوم الجمعة.

ارتفعت عقود النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4٪ إلى 9425.50 دولارا للطن، بينما ارتفعت عقود النحاس لمدة شهر واحد بنسبة 0.6٪ إلى 4.2970 دولارا للرطل.

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الشعب الصيني على معياره السعر الأساسي للاقتراض دون تغيير يوم الجمعة، ولكن من المتوقع أن يؤدي استمرار علامات الضعف الاقتصادي في البلاد في نهاية المطاف إلى مزيد من التخفيضات في سعر الفائدة.