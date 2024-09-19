الخميس 19 سبتمبر 2024
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محافظات

فريق صحة الإسماعيلية يشارك باحتفالية تكريم السيدات بمكتبة مصر العامة (صور)

جانب من مشاركة الفرق
جانب من مشاركة الفرق الصحية، فيتو

 شاركت فرق صحة الإسماعيلية بفريق المبادرات الرئاسية "100 يوم صحة"، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية والعناية بصحة المرأة، بالإضافة إلى مشاركة فريق التواصل المجتمعي ‎لتقديم التوعية الصحيه للمواطنين.  

جانب من مشاركة الفرق الصحية، فيتو
جانب من مشاركة الفرق الصحية، فيتو

 

جانب من مشاركة الفرق الصحية، فيتو
جانب من مشاركة الفرق الصحية، فيتو

الارتقاء بالصحة العامة 

 ومن جانبها أكدت الدكتورة جيهان سامى مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية، أنه بناء على توجيهات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بتواجد فريق المبادرة بجميع فعاليات المحافظة وأماكن التجمعات وذلك بهدف الإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين،فضلا عن قيام فريق التواصل المجتمعي بتقديم بعض الرسائل الصحية والتوعوية الهامة، والتى لاقت إقبالا لافتا من الحاضرين. 

جانب من مشاركة الفرق الصحية، فيتو
جانب من مشاركة الفرق الصحية، فيتو
جانب من مشاركة الفرق الصحية، فيتو

 وشهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، احتفالية لتكريم عددًا من سيدات الإسماعيلية، بمكتبة مصر العامة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية وشهدت الاحتفالية حضور كل من النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.  

 

الإسماعيلية غنية بمواردها 

وفي كلمته أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن محافظة الإسماعيلية غنية بمواردها الطبيعية، وتركيبتها السكانية التي يمثل الشباب ٧٠ ٪ منها، وهذا مؤشر إيجابي لمستقبل الإسماعيلية مضيفًا "المرأة هي عماد التطوير والتنمية، وشريك أساسي في كافة المبادرات التي تطلقها المحافظة، وعليهن دورًا كبير في معركة الوعي، ومواجهة القضايا المجتمعية بالإسماعيلية".  

 

وطالب "أكرم" سيدات الإسماعيلية، بضرورة القيام بدورهن الفعَّال في المجتمع، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، والتوعية بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بجوار أسوار المدارس، والمشاركة المجتمعية مع الجهاز التنفيذي في كافة المبادرات، مثل المبادرة التي بدأت بحي أول مدينة الإسماعيلية لجمع القمامة والمخلفات بمنطقة المحطة الجديدة بالتعاون مع مواطني المنطقة، معربًا عن تفاؤله بتطبيقها بكامل الوحدات المحلية بالمحافظة.

 

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