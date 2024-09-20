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خارج الحدود

إسرائيل شاركت في تصنيعها، استخباراتي أمريكي يكشف مفاجأة عن أجهزة "بيجر" المتفجرة

أجهزة بيجر المتفجرة،
أجهزة "بيجر" المتفجرة، فيتو

تفجيرات لبنان ، كشفت قناة ABC News التلفزيونية الأمريكية نقلا عن مصدر في وكالة المخابرات المركزية عن عدد السنوات التي استغرقها الإعداد لعملية تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان.

وجاء على الموقع الإلكتروني للقناة نقلا عن مصدر استخباراتي أمريكي: "كان لإسرائيل يد في إنتاج أجهزة بيجر التي انفجرت هذا الأسبوع مع مقاتلي "حزب الله"، وقد تم التخطيط لعملية اعتراض سلسلة التوريد منذ 15 عاما على الأقل".

 

وأكد المصدر أن التخطيط للهجوم شمل شركات وهمية، بمشاركة ضباط المخابرات الإسرائيلية وأصولهم التي كانت واجهة لشركة شرعية أنتجت أجهزة "بيجر"، مع عدم علم بعض أولئك الذين يقومون بهذا العمل بمن يعملون لديه.

 

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن ثلاثة مسئولين استخباراتيين مطلعين على العملية في وقت سابق أن إسرائيل أنشأت شركة واجهة لإنتاج أجهزة "بيجر" المتفجرة التي تم شحنها بعد ذلك إلى لبنان.

وقتل 37 شخصا على الأقل وجرح الآلاف نتيجة هجوم أدى إلى تفجير أجهزة "البيجر" والأجهزة اللاسلكية خلال اليومين الماضيين في لبنان.

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