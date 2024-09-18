الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هيفاء وهبي تعلق على تفجيرات أجهزة الاتصال بلبنان

هيفاء وهبي، فيتو
هيفاء وهبي، فيتو

عبرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن ألمها الشديد بسبب التفجيرات التي شهدتها لبنان.

وكتبت هيفاء وهبي في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: الله يحمي #لبنان ويحمي أهلنا من كل غدر وسوء. الرحمة والسلام لأرواح الشهداء والشفاء للجرحى المصابين.

تشييع عناصر حزب الله شهداء تفجيرات البيحر

وتشهد لبنان حاليا في موجة ثانية من التفجيرات التى تستهدف أجهزة الـ بيجر، وشهدت عدة مناطق في البلاد هجمات مريبة وغير معروفة المصدر حتى الآن.

وتزامنت هذه الموجة من التفجيرات، مع تشييع عناصر من حزب الله قضوا أمس في الهجوم المتزامن الذي طال أجهزة نداء لاسلكية يستعملها مقاتلو الحزب.

كما أشارت إلى إن انفجار أجهزة اتصالات في بعض المنازل، وأجهزة لاسلكية في السيارات وعلى بعض الدراجات النارية، تشبه إلى حد ما موجة التفجيرات التي وقعت الثلاثاء.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أشارت فى تقرير لها، ان "إسرائيل نفذت عمليتها ضد حزب الله أمس الثلاثاء بإخفاء مواد متفجرة داخل دفعة جديدة من أجهزة النداء المصنوعة في تايوان والتي تم استيرادها إلى لبنان"، وفقًا لمسؤولين أميركيين وآخرين مطلعين على العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

 

هيفاء وهبى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لبنان بيروت العاصمة اللبنانية بيروت

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الإيراني: نقل 95 مصابا بتفجير أجهزة البيجر من لبنان إلى طهران

الأكثر قراءة

أمريكا تكشف موقفها الأخير بشأن حل أزمة سد النهضة

الأزهر عن اجتزاء كلمة الإمام الأكبر في احتفالية المولد النبوي الشريف: افتراء وتدليس

لينك نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024

الدولار بكام في البنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم

دورتموند يضرب كلوب بروج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

تفاصيل انسحاب أيمن الشريعي من اجتماع رابطة الأندية بعد 15 دقيقة فقط

تحذير لسكان هذه المناطق من الرياح والأتربة

ثروت سويلم: اجتماع الأندية مع الرابطة "تاريخي" والخطيب لم يتحدث عن الكأس

منوعات

المزيد

رصد دب أسود يمشي على ساقين فقط (فيديو)

عطلة صيفية لزوجين وطفلهما تنتهى بفاجعة داخل محمية طبيعية

شركة طيران عالمية تضع شروطا مشددة لمظهر العاملين ومواصفات الملابس الداخلية للمضيفات

تعيين ملكة جمال تركيا طبيبة لبلدة نائية

المزيد

خدمات

المزيد

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

بعد تبرؤها من صلاح الدين التيجاني.. 5 شروط رئيسية للبقاء مع الطريقة التيجانية الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بارتكاب الذنوب والمعاصي

هل يجوز إخراج زكاة المال للأهل؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية