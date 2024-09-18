هيفاء وهبي تعلق على تفجيرات أجهزة الاتصال بلبنان

عبرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن ألمها الشديد بسبب التفجيرات التي شهدتها لبنان.

وكتبت هيفاء وهبي في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: الله يحمي #لبنان ويحمي أهلنا من كل غدر وسوء. الرحمة والسلام لأرواح الشهداء والشفاء للجرحى المصابين.

تشييع عناصر حزب الله شهداء تفجيرات البيحر

وتشهد لبنان حاليا في موجة ثانية من التفجيرات التى تستهدف أجهزة الـ بيجر، وشهدت عدة مناطق في البلاد هجمات مريبة وغير معروفة المصدر حتى الآن.

وتزامنت هذه الموجة من التفجيرات، مع تشييع عناصر من حزب الله قضوا أمس في الهجوم المتزامن الذي طال أجهزة نداء لاسلكية يستعملها مقاتلو الحزب.

كما أشارت إلى إن انفجار أجهزة اتصالات في بعض المنازل، وأجهزة لاسلكية في السيارات وعلى بعض الدراجات النارية، تشبه إلى حد ما موجة التفجيرات التي وقعت الثلاثاء.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أشارت فى تقرير لها، ان "إسرائيل نفذت عمليتها ضد حزب الله أمس الثلاثاء بإخفاء مواد متفجرة داخل دفعة جديدة من أجهزة النداء المصنوعة في تايوان والتي تم استيرادها إلى لبنان"، وفقًا لمسؤولين أميركيين وآخرين مطلعين على العملية.