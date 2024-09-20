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رياضة

موناكو يذيق برشلونة خسارته الأولى، وجورج إلينيخينا يتفوق على مبابي

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

تعرض نادي برشلونة، لأول خسارة هذا الموسم بمختلف البطولات، بسقوطه خارج أرضه على يد موناكو 1-2، في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن البارسا تعرض للخسارة في 12 من آخر 26 مباراة خاضها بدوري أبطال أوروبا، أي بنسبة 46.2%.

هذا السجل الهزيل أسوأ مما تعرض له الفريق الكتالوني في 79 مباراة سابقة، بلغت فيها نسبة هزائمه 13.9% فقط.

وجاءت الخسارة بهدف جورج إلينيخينا، الذي أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا بقميص موناكو على مدار تاريخ دوري الأبطال، بعمر 18 عاما و34 يوما.

وتفوق لاعب موناكو بذلك على كيليان مبابي، الذي كان يملك الرقم القياسي بعمر 18 عاما و63 يوما.

وفاز موناكو، على ضيفه برشلونة، بنتيجة 2-1،مساء الخميس، على ملعب لويس الثاني، في إطار الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي الفريق الفرنسي، ماجنيس أكليوش وجورج إلينيخينا في الدقيقتين 16 و71، بينما سجل هدف برشلونة، لامين يامال في الدقيقة 28.

وبهذه النتيجة، حصد موناكو أول 3 نقاط له، ليصبح في المركز 13، بينما ظل برشلونة دون نقاط في المركز 23.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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