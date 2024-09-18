بـ 9 أهداف، بايرن ميونيخ يسحق دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

نجح فريق بايرن ميونيخ في الفوز على دينامو زغرب الكرواتي، بتسعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب “أليانز أرينا” ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الأول عن طريق هاري كين في الدقيقة 19 من ضربة جزاء.

بينما أحرز رفايير جيريرو الثاني في الدقيقة 33.

بينما جاء الهدف الثالث عن طريق مايكل اوليز في الدقيقة 38.

وأضاف الهدف الرابع هاري كين في الدقيقة 57

🚨 هدف بايرن ميونيخ الرابع هاري كين 🔥🔥pic.twitter.com/HlblwZPWjY — KinG £ (@xKGx__) September 17, 2024

بينما أضاف الهدف الخامس مايكل اوليز بالدقيقة 61

🎥|| هدف بايرن ميونخ الخامس عن طريق مايكل أوليسي اسيست من جمال موسيالا🤩🔥pic.twitter.com/e7gizbEYuv — الفوهرر البافاري ✪ (@Salem_MN1) September 17, 2024

وأحرز هاري كين هدفين لبايرن ميونخ من ضربتي جزاء بالدقيقتين 73 و78.

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سوبر هاتريك لـ هاري كين اليوم!



هاتريك ضربات جزاء من هاري كين!



بايرن ميونيخ 7-2 دينامو زغرب

pic.twitter.com/07kKpk7UwI — عمرو (@bt3) September 17, 2024

وأحرز ليروي ساني الهدف الثامن في الدقيقة 82.

هدف بايرن ميونخ الثامن عن طريق ليروى ساني اسيست الاسطورة توماس مولر🔥🔥🔥pic.twitter.com/xVBcy0AZNw — الفوهرر البافاري ✪ (@Salem_MN1) September 17, 2024

واختتم مهرجان الأهداف ليون جوريتزكا بإحرازه الهدف التاسع في الدقيقة 90+2.

تشكيل بايرن ميونيخ أمام دينامو زغرب

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ أمام دينامو زغرب الكرواتي، في اللقاء الذي يقام على ملعب “أليانز أرينا” ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مباراة بايرن ميونيخ ودينامو زغرب



وحقق المدير الفني البلجيكي فينسنت كومباني انطلاقة قوية مع فريق بارين ميونيخ، حيث قاد الفريق البافاري لتحقيق الفوز في المباريات الثلاث الذي خاضهم في بطولة الدوري الألماني، كما تخطى بالفريق البافاري من الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، تغييرات هامة، حيث يشارك 36 فريقًا بنظام مجموعة واحدة، يخوض فيها كل فريق ثماني مباريات مع ثماني فرق مختلفة، ويصعد من تلك الفرق 8 فقط مباشرة إلى الدور ثُمن النهائي، فيما يتنافس الفرق الـ16 التالية للتأهل لدور الثُمن النهائي.