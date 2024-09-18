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رياضة

بـ 9 أهداف، بايرن ميونيخ يسحق دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

بايرن ميونيخ، فيتو
بايرن ميونيخ، فيتو

نجح فريق بايرن ميونيخ في الفوز على دينامو زغرب الكرواتي، بتسعة أهداف مقابل هدفين في  اللقاء الذي أقيم على ملعب “أليانز أرينا” ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وجاء الهدف الأول عن طريق هاري كين في الدقيقة 19 من ضربة جزاء.

بينما أحرز رفايير جيريرو الثاني في الدقيقة 33.

 

بينما جاء الهدف الثالث عن طريق مايكل اوليز في الدقيقة 38.

 

وأضاف الهدف الرابع هاري كين في الدقيقة 57 

 

بينما أضاف الهدف الخامس مايكل اوليز بالدقيقة 61 

 

 

وأحرز هاري كين هدفين لبايرن ميونخ من ضربتي جزاء بالدقيقتين 73 و78.

 

 

وأحرز ليروي ساني الهدف الثامن في الدقيقة 82.

 

 

واختتم مهرجان الأهداف ليون جوريتزكا بإحرازه الهدف التاسع في الدقيقة 90+2.

 

 

 

تشكيل بايرن ميونيخ أمام دينامو زغرب 

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ أمام دينامو زغرب الكرواتي، في اللقاء الذي يقام على ملعب “أليانز أرينا” ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل مباراة بايرن ميونيخ ودينامو زغرب 

 


وحقق المدير الفني البلجيكي فينسنت كومباني انطلاقة قوية مع فريق بارين ميونيخ، حيث قاد الفريق البافاري لتحقيق الفوز في المباريات الثلاث الذي خاضهم في بطولة الدوري الألماني، كما تخطى بالفريق البافاري من الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا.

 

وتشهد النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، تغييرات هامة، حيث يشارك 36 فريقًا بنظام مجموعة واحدة، يخوض فيها كل فريق ثماني مباريات مع ثماني فرق مختلفة، ويصعد من تلك الفرق 8 فقط مباشرة إلى الدور ثُمن النهائي، فيما يتنافس الفرق الـ16 التالية للتأهل لدور الثُمن النهائي.

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