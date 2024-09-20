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رياضة

برشلونة يخسر أمام موناكو 2-1 في افتتاح مشواره بدوري الأبطال (فيديو)

برشلونة ضد موناكو
برشلونة ضد موناكو

دوري أبطال أوروبا، تلقى برشلونة الإسباني الخسارة أمام موناكو الفرنسي 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، على ملعب لويس الثاني، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل موناكو أولا عن طريق ماجنيس أكليوش في الدقيقة 16، وتعادل لامين يامال لفريق برشلونة في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني تقدم جورج إلينيخينا بالهدف الثاني لفريق موناكو بالدقيقة 71 من عمر اللقاء ليتمكن موناكو بهذه النتيجة من حصد أول 3 نقاط في مرحلة الدوري بمنافسات دوري أبطال أوروبا.. 

كما شهدت الدقائق الأخيرة قيام حكم المباراة بإلغاء ركلة جزاء لموناكو ضد برشلونة بعد الرجوع إلى تقنية الفار بالدقيقة 85.

وتعرض إيريك جارسيا لمدافع برشلونة للطرد المباشر في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول.

تشكيل برشلونة ضد موناكو

تير شتيجن - جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - بالدي - كاسادو - إيريك جارسيا - بيدري - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

تشكيل موناكو ضد برشلونة

فيليب كون - فاندرسون - ثيلو كيرير - ساليسو - سينجو - كامارا - دينيس زكريا - أكليوش - مينامينو - إلياس بن صغير - إيمبولو.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد موناكو قبل لقاء الليلة 

والتقى برشلونة وموناكو في مباراتين فقط قبل ذلك، واللقاءان بين موناكو وبرشلونة كانا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 1993-1994، وفاز برشلونة في المباراتين 2-0 على أرضه، و1-0 خارج أرضه.

دوري أبطال أوروبا، برشلونة بـ10 لاعبين يتعادل مع موناكو 1/1 في الشوط الأول

تشكيل مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا

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دوري أبطال أوروبا، برشلونة بـ10 لاعبين يتعادل مع موناكو 1/1 في الشوط الأول

تشكيل مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا

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