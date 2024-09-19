مدافع برشلونة على رادار تشيلسي في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي يرغب في تدعيم خط دفاعه، من خلال التعاقد مع مدافع برشلونة، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أظهر تشيلسي اهتماما بضم جول كوندي لاعب برشلونة البالغ من العمر 25 عاما مقابل 60 مليون يورو".

ويبحث تشيلسي عن تدعيم خط دفاعه بلاعب جديد في مركز الظهير الأيمن، وذلك في ظل عدم تعافي قائد البلوز ريس جيمس من الإصابات العضلية المتعددة التي يعاني منها.

وسبق وأن كان كوندي هدفا لتشيلسي في صيف 2022، قبل أن يقرر الانضمام لبرشلونة حينها بعد إقناع تشافي له.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى الرغم من اهتمام تشيلسي بضمه، إلا أنه من المستبعد رحيل كوندي عن برشلونة في منتصف الموسم.