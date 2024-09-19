بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ 2/9، رحيل المدير الفني لفريق دينامو زغرب

رحل سيرجي ياكيروفيتش عن تدريب دينامو زغرب الكرواتي، اليوم الخميس، بالاتفاق بين الطرفين بعد يومين من الهزيمة الساحقة 9-2 أمام بايرن ميونخ في مباراة سجلت رقمًا قياسيًا لأعلى عدد من الأهداف يسجله فريق واحد في مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ 4 أهداف، ليصبح أكثر لاعب إنجليزي يسجل في تاريخ البطولة الأوروبية، وقد سجل برونو بتكوفيتش وتاكويا أوجيوارا هدفي الفريق الكرواتي على ملعب أليانز أرينا يوم الثلاثاء الماضي.

مسيرة البوسني سيرجي ياكيروفيتس التدريبية

وتولّى البوسني ياكيروفيتش (47 عامًا)، الذي سبق له تدريب فريق إتش. إن، كيه رييكا، وتدريب دينامو زغرب في فبراير 2023، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري للمرة 25 وكأس كرواتيا في الموسم الماضي.

وتم تعيين ساندرو بركوفيتش، أحد أعضاء الجهاز الفني لـ ياكيروفيتش، مدربًا مؤقتًا للفريق.

تعليق رئيس دينامو زغرب

وقال رئيس النادي فليمير زاييتش في بيان:"في مثل هذه المواقف، يكون أهم شيء هو الحفاظ على الهدوء، ووضع مصالح دينامو في المقدمة".

وأضافت: "يتعيّن علينا، الآن، اتخاذ قرار جيد فيما يخص المدرب الجديد خلال هذه اللحظات الصعبة التي يمر بها دينامو، والعودة إلى طريق الفوز".

وتابع: "لقد كان التعاون بيننا ممتعًا، وترك ياكيروفيتس انطباعًا لدي أنه شخص يتمتع بالكفاءة، وأتمنى له المزيد من التوفيق في مسيرته المهنية المستقبلية".

ويحتل دينامو المركز الثالث في الدوري الكرواتي برصيد 13 نقطة، وسيحل ضيفًا على سلافن بيلوبو يوم السبت المقبل.

ويستضيف الفريق موناكو في مباراته المقبلة بدوري أبطال أوروبا في الثاني من أكتوبر المقبل.