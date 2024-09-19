الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ 2/9، رحيل المدير الفني لفريق دينامو زغرب

سيرجي ياكيروفيتش،
سيرجي ياكيروفيتش، فيتو

رحل سيرجي ياكيروفيتش عن تدريب دينامو زغرب الكرواتي، اليوم الخميس، بالاتفاق بين الطرفين بعد يومين من الهزيمة الساحقة 9-2 أمام بايرن ميونخ في مباراة سجلت رقمًا قياسيًا لأعلى عدد من الأهداف يسجله فريق واحد في مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ 4 أهداف، ليصبح أكثر لاعب إنجليزي يسجل في تاريخ البطولة الأوروبية، وقد سجل برونو بتكوفيتش وتاكويا أوجيوارا هدفي الفريق الكرواتي على ملعب أليانز أرينا يوم الثلاثاء الماضي.

مسيرة البوسني سيرجي ياكيروفيتس التدريبية

وتولّى البوسني ياكيروفيتش (47 عامًا)، الذي سبق له تدريب فريق إتش. إن، كيه رييكا، وتدريب دينامو زغرب في فبراير 2023، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري للمرة 25 وكأس كرواتيا في الموسم الماضي.

وتم تعيين ساندرو بركوفيتش، أحد أعضاء الجهاز الفني لـ ياكيروفيتش، مدربًا مؤقتًا للفريق.

تعليق رئيس دينامو زغرب

وقال رئيس النادي فليمير زاييتش في بيان:"في مثل هذه المواقف، يكون أهم شيء هو الحفاظ على الهدوء، ووضع مصالح دينامو في المقدمة".

وأضافت: "يتعيّن علينا، الآن، اتخاذ قرار جيد فيما يخص المدرب الجديد خلال هذه اللحظات الصعبة التي يمر بها دينامو، والعودة إلى طريق الفوز".

وتابع: "لقد كان التعاون بيننا ممتعًا، وترك ياكيروفيتس انطباعًا لدي أنه شخص يتمتع بالكفاءة، وأتمنى له المزيد من التوفيق في مسيرته المهنية المستقبلية".

ويحتل دينامو المركز الثالث في الدوري الكرواتي برصيد 13 نقطة، وسيحل ضيفًا على سلافن بيلوبو يوم السبت المقبل.

ويستضيف الفريق موناكو في مباراته المقبلة بدوري أبطال أوروبا في الثاني من أكتوبر المقبل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سيرجي ياكيروفيتش دينامو زغرب الكرواتي بايرن ميونخ دينامو زغرب دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، تشكيل آرسنال المتوقع أمام أتالانتا الإيطالي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة أتالانتا ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

بـ 9 أهداف، بايرن ميونيخ يسحق دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يكشف عن رسالة سرية وصلت حزب الله بعد ضربة البيجر

رونالدو مشيدا بإمكانات هذا اللاعب: سيكون الأفضل في العالم

بيان عاجل من الأزهر بشأن ظاهرة «التغني بالقرآن»

مفاجأة، جوميز غاضب من بنود عقد انتقال محمد حمدي إلى الزمالك

جنازة بعد 57 عامًا، الإسكندرية تودع فوزي محمد «شهيد حرب 67» (فيديو وصور)

مدبولي: حددنا من 4 إلى 5 مناطق سنطرحها للاستثمار على البحر الأحمر منها "رأس بناس"

أول تعليق من رئيس الوزراء على ارتفاع أسعار الطماطم

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

ads

منوعات

المزيد

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والعنب في سوق العبور

ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل ذهاب الطلاب إلى المدرسة.. نصائح مهمة للأمهات عند تحضير اللانش بوكس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهدية في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار والسعادة

وزير الأوقاف: الفرح بميلاد الرسول من أعظم العبادات للتقرب إلى الله

ما أهمية الغيرة ومكانتها في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية