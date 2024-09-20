دوري أبطال أوروبا، بريست يفوز على شتورم غراتس 2-1

دوري أبطال أوروبا، فاز ستاد بريست الفرنسي على ضيفه شتورم غراتس النمساوي بهدفين مقابل هدف، مساء الخميس، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

افتتح هوغو مانيتي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ23، قبل أن يسجل إديميلسون فيرنانديز هدف التعادل لشتورم غراتس في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع، بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني، سجل عبد الله سيما هدف بريست الثاني في الدقيقة الـ56، ليحصد بريست أول 3 نقاط له في دوري أبطال أوروبا بالنظام الجديد، فيما بقي شتورم غراتس من دون نقاط.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد



وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.



ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.



بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.