الرئيس الأوكراني يزور أمريكا لعقد مباحثات مع بايدن وهاريس وترامب

يجري الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، زيارة إلى أمريكا الأسبوع المقبل، يلتقي خلالها الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، فيما يخطط أيضا للقاء دونالد ترامب، في مسعى لحشد الدعم الأمريكي لبلاده قبيل انتخابات نوفمبر الرئاسية الأمريكية.

زيلينسكي يجري مباحثات مع بايدن وهاريس وترامب

وأعلن البيت الأبيض، بأن فولوديمير زيلينسكي، سيجري محادثات منفصلة في 26 سبتمبر مع بايدن ونائبته هاريس، المرشحة الديموقراطية للرئاسة.

وذكر زيلينسكي بأنه سيشارك "خطة للنصر" مع الرئيس الأمريكي هذا الشهر، تفضي لوضع حد للحرب مع روسيا وأكد الأربعاء بأن الخطة باتت "جاهزة بالكامل.

وقالت كارين جان-بيار، الناطقة باسم بايدن في بيان، إن "الرئيس ونائبة الرئيس سيؤكدان التزامهما الراسخ بالوقوف إلى جانب أوكرانيا إلى أن تنتصر في هذه الحرب".

الرئاسة الأوكرانية تؤكد لقاء زيلينسكي وترامب

الرئاسة الأوكرانية أعلنت بدورها، بأن زيلينسكي يخطط للقاء "الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة دونالد ترامب".