الاستخبارات الروسية: كييف تستعد لفبركة ضربة صاروخية على مؤسسة للأطفال
كشفت الاستخبارات الخارجية الروسية، أن كييف تستعد لفبركة ضربة صاروخية روسية على مؤسسة للأطفال في الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف.
وأوضحت الاستخبارات الخارجية الروسية أن كييف تحضر استفزازا جديدا بمساعدة واشنطن لتبرير رفع الغرب القيود على استخدام أسلحة صاروخية لضرب العمق الروسي.
وفي سياق آخر أعلن فياتشيسلاف جلادكوف حاكم مقاطعة بيلجورود جنوب غربي روسيا، إصابة 8 أشخاص بينهم حالة حرجة بقصف أوكراني استهدف المقاطعة صباح اليوم الاثنين.
إصابة 8 أشخاص في قصف روسي
وأضاف جلادكوف: "تسبب القصف الأوكراني للمباني السكنية بنشوب حرائق وتضرر أكثر من 15 سيارة".
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