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خارج الحدود

الاستخبارات الروسية: كييف تستعد لفبركة ضربة صاروخية على مؤسسة للأطفال

أوكرانيا , فيتو
أوكرانيا , فيتو

 كشفت الاستخبارات الخارجية الروسية، أن كييف تستعد لفبركة ضربة صاروخية روسية على مؤسسة للأطفال في الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف.

وأوضحت الاستخبارات الخارجية الروسية أن كييف تحضر استفزازا جديدا بمساعدة ‎واشنطن لتبرير رفع الغرب القيود على استخدام أسلحة صاروخية لضرب العمق الروسي.

وفي سياق آخر أعلن فياتشيسلاف جلادكوف حاكم مقاطعة بيلجورود جنوب غربي روسيا، إصابة 8 أشخاص بينهم حالة حرجة بقصف أوكراني استهدف المقاطعة صباح اليوم الاثنين.

 

إصابة 8 أشخاص في قصف روسي 

 وأضاف جلادكوف: "تسبب القصف الأوكراني للمباني السكنية بنشوب حرائق وتضرر أكثر من 15 سيارة".

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