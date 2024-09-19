مدير التأمين الصحي بالقليوبية يناقش القضاء على قوائم الانتظار وتشغيل أول صيدلية لمرضى الأورام

عقد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بـالقليوبية، اجتماع المجلس التنفيذي للفرع بحضور مديري الإدارات، مديري المستشفيات، مديري المناطق، مديري العيادات الشاملة والمكتب الفني.

حيث قدم مديري مستشفيات (النيل، بهتيم، بنها) مؤشرات أداء العمليات الجراحية وقوائم الانتظار، وخطط التطوير المستقبلية واستحداث خدمات جديدة، ووجه مدير الفرع بضرورة تشغيل المستشفيات بالطاقة القصوى لإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات ومتابعة يومية لمؤشرات الأداء وتقديم بيان أسبوعي يوضح موقف مستلزمات التشغيل والنواقص.

بالإضافة لتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تدريب الفرق وسرعة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد بـمستشفي بهتيم لخدمة مرضي رعايات الأطفال وجراحات القلب والصدر، كما وجه مدير الفرع بالمتابعة المستمرة من جانب مديري المستشفيات لخدمات الكشف المنزلي وتدريب القائمين علي العمل، لتحسين وسائل وآليات التواصل مع طالبي الخدمة بهدف تجويد الخدمات وضمان وصولها بشكل أفضل للمواطنين.

وعرض مدير الإدارة المالية مؤشرات الأداء المالي لعام 2023/2024 موضحًا نشاط الإيرادات والمصروفات، ووجه مدير الفرع بسرعة الإنتهاء من حصر المديونيات وسرعة صرف المستحقات دون تأخير والتواصل مع جهات تقديم الخدمة لسرعة إرسال المطالبات في حينه للانتهاء من المراجعات الفنية والمالية، وسداد المديونيات، موجهًا بالتوسع في أعمال الرقابة والمتابعة والزيارات الميدانية للوحدات الحسابية للوقوف علي أعمال المراجعة الفنية بالشكل الصحيح وتدريب العاملين علي قرارات الهيئة المنظمة للصرف إحكامًا للرقابة والمتابعة المستمرة.

صرف بدائل الأدوية بالتأمين الصحي بالقليوبية

وعرضت مديرة التموين الطبي بالفرع موقف الأدوية والمستلزمات وحجم المنصرف علي الدواء والاحتياجات الضرورية لضمان الاستمرارية في إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات وزيادة معدلات العمليات، ووجه مدير الفرع بالإبلاغ الفوري عن أي نواقص مع توفير البدائل وتقديم لستة البدائل المتاحة للأطباء تيسيرًا علي المرضي.

بالإضافة إلى التوسع في التعاقد مع الصيدليات الخارجية للقضاء علي ظاهرة التكدس والزحام بالصيدليات المملوكة، مع سرعة الإنتهاء من تشغيل صيدلية الأورام بمستشفى النيل، وتوفير خاصية النداء الآلي بالتنسيق مع إدارة التوثيق والمعلومات لتنظيم عملية صرف الروشتات، مع تكثيف دور التفتيش الصيدلي لإحكام الرقابة علي الصرف طبقًا للبروتوكولات العلاجية المتفق عليها.

وقدم مدير إدارة الحوكمة والمكتب الفني عرض يوضح مؤشرات أداء العيادات، وتحليلًا تفصيليًا لتقارير المرور للوقوف علي الاحتياجات والمتطلبات، وموقف الصيانة والأعطال ونسب التحسن الملحوظة في صيانة الأجهزة الطبية والإصلاح خلال الشهور الماضية.

وأوضح مدير الفرع أن الهدف من إنشاء إدارة الحوكمة هو تحقيق الجودة والتميز في الأداء من خلال اختيار الأساليب الصحيحة والفعالة، للوصول لأفضل النتائج من خلال رصد المخالفات ومتابعة تطبيق الإجراءات الصحيحة من جانب العاملين مع تعزيز وفهم الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل وضمان تحقيقها للغايات الموضوعة من أجلها، موجهًا بعرض تقارير المرور بشفافية وصدق لتعزيز جودة اتخاذ القرار والإجراءات التصحيحية بالشكل الأمثل.

وأكد مدير فرع القليوبية علي فرق العمل بالمناطق والعيادات، ضرورة التواجد بين الجمهور والاستماع لشكاوى المرضي وتسجيل الملاحظات في سجل مخصص للمرور يوضح الشكوى ورقم التليفون وإجراءات حل مشاكل المواطنين، بالإضافة إلي تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي من خلال التواجد وعمل استطلاعات رأي فعلية تعرض علي مدير الوحدة للوقوف علي متطلبات المواطنين واحتياجاتهم.

وعرض قسم المشروعات الهندسية موقف المشروعات القائمة والتطوير، حيث تم الانتهاء من تسليم جزئي لمستشفي النيل لبدء أعمال التطوير.

وأوضح مدير الفرع أنه يجري حاليًا الانتهاء من تطوير وحدة الكلي، ومن المقرر تشغيلها خلال شهرين بعد استكمال التجهيزات، موجهًا بسرعة الانتهاء من تطوير وتجهيز غرفة العمليات الإضافية بمستشفى بهتيم، وأعمال الحماية المدنية بمستشفيات الفرع ومجموعة من العيادات.

وعرضت مديرة الجودة موقف اعتماد المستشفيات وخطط الإصلاح بما يتماشى مع متطلبات هيئة الاعتماد، بالإضافة لمشروع تحسين المعامل واللجنة الطبية، وأكد مدير الفرع علي الفرق ضرورة التوسع في مشاريع التحسين ونظم الجودة اليابانية (5S) لظهور الوحدات بصورة مشرفة للجميع.

كما عرض مديري مكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية خطط العمل القائمة للتحسين وتطبيق المعايير بما يضمن أمن وسلامة العاملين والمترددين علي مناطق تقديم الخدمة.

وأكد مدير الفرع ضرورة المرور على المخازن وأعمال الكهروميكانيك، ومتابعة تطبيق إجراءات السلامة وموقف شركات الصيانة لضمان سلامة الجميع.

وفي ختام الاجتماع، وجه مدير الفرع إدارة الشئون الطبية بمراجعة الخطة الطبية وحصر احتياجات العيادات من التخصصات الطبية والتوسع في التعاقد مع الأطباء لسد العجز في بعض التخصصات، مع متابعة تفعيل العمل في الفترات البينية والمسائية لزيادة الترددات بما يساهم في تقليل التكدس والزحام وزمن انتظار المرضي بالفترات الصباحية.

الاستعدادات للمبادرات الرئاسية بتأمين القليوبية

ووجه بالتوسع في تدريب الفرق، ومتابعة موقف المستلزمات تمهيدًا لبدء العام الدراسي الجديد وجاهزية فرق الفحص الطبي الشامل، والاستعداد لبدء المبادرات الرئاسية.

كما أوصى مدير الفرع بضرورة الإنتهاء من رفع الكهنة والمخلفات وسرعة الانتهاء من إجراءات التكهين، مع تكليف قسم المخازن والمشتريات بحصر متطلبات الوحدات الفعلية وسرعة توزيع الأثاث الغير طبي لظهور الوحدات بصورة مشرفة للجميع.