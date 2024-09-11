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"المبادرات الرئاسية وتحقيق التنمية المستدامة" ندوة لمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد (فيديو)

النيل للإعلام بالوادي
النيل للإعلام بالوادي الجديد، ڤيتو

عقد مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة حول المبادرات الرئاسية وتحقيق التنمية المستدامة والتى تعد أولى لقاءات الحملة الإعلامية (إيد فى إيد... هننجح أكيد) التى دشنها قطاع الإعلام الداخلى برئاسة دكتور أحمد يحى وبرعاية دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة وذلك بمقر مكتبه مصر العامة وبحضور صلاح ميرغنى مدير عام المكتبة.

افتتحت اللقاء دعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، موضحة الهدف من الحملة وهو التعرف على المبادرات الرئاسية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وأيضا ضمان جودة الحياة للمواطن كما أشارت إلى أهمية المشاركة فيها وتضافر كافة الجهود لتحقيق أهدافها.

تحدث فى اللقاء النائب أحمد العقاطى عضو مجلس النواب  الدكتور منتصر فتحى أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد، حول. 
*المبادرات الرئاسية الصحية والاجتماعية وعلاقتها بتنمية الفرد والمجتمع
*مبادرة بدأيه جديدة لبناء الانسان والتى تستهدف بناء الفرد وتأهيله للمشاركة الإيجابية فى المجتمع 
*الصحة النفسية للطفل بداية التربية السليمة 
*دور الصحة النفسية فى خلق أجيال قادرة على القيادة واتخاذ القرار
*كيفيه التعامل مع الأبناء فى ظل تحديات المجتمع والظواهر السلبية المحيطة بهم
ودارات المناقشات حول 
*سبل التغلب على الظواهر السلبية فى المجتمع وخلق بيئة سليمه لتربيه الطفل
*دور المدرسة ورياض الأطفال ودور الحضانة فى تشكيل شخصيه الطفل.

شارك فى اللقاء معلمو رياض الأطفال والتربية الخاصة والموجهين والموجهات وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين بالمدارس المختلفة وأولياء أمور وأعضاء منظمات مجتمع مدنى وأحزاب وقيادات طبيعية وشعبية.

أدار اللقاء جريس شنودة وكيل مركز النيل للإعلام تحت إشراف دعاء سعد مدير المركز.

 

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