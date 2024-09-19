افتكروه بيشتم عليهم، مقتل شاب بـ15 طعنة على يد جيرانه بسبب سوء تفاهم بشبرا

كشفت التحريات بمديرية امن القليوبية تفاصيل جريمة مقتل شاب على يد جيرانه بشبرا الخيمة.

وبحسب التحريات فإن المجني عليه كان يتشاجر مع والدته، وظن الجيران أن المجني عليه يقوم بسبهم، وفهموا الأمر خطأ دون تروي، فقاموا بالتعدي عليه طعنا بـ 15 طعنة بسبب خلافات سابقة بينهم.، وتم ضبط متهم آخر وجاري باقي المتهمين.

كانت منطقة عزبة رستم بمدينة شبرا الخيمة شهدت واقعة مأساوية بعدما أقدم عامل على قتل سائق توك توك طعنا بسبب خلافات الجيرة، وبالعرض على اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمة للنيابة العامة للتحقيق معه.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الادارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغا يفيد بقتل شاب على يد جيرانه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس المباحث تبين أن سبب ارتكاب الواقعة أن الشاب المجني عليه يدعى "إبراهيم.م" 30 عاما يعمل سائق توك توك، وان المتهمين عامل وابنائه وهم: «محمود.ع» و«احمد.م» وإسلام.م».

وتمكن المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شرطة شبرا الخيمة والرائد أحمد الشامي، والنقباء إبراهيم خضر، ويوسف حمدي وأمير عز الدين معاوني رئيس المباحث من ضبط المتهم ويدعى «محمود.ع» وجاري ضبط باقي المتهمين، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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