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مصرع فتاة بالقليوبية اختل توازنها وسقطت من البلكونة

سقوط فتاة بالقليوبية،
سقوط فتاة بالقليوبية، فيتو

شهدت مدينة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، سقوط ربه منزل تبلغ من العمر 33 عامًا، من الطابق السابع بمنزل أسرتها نتيجة اختلال توازنها، وهو ما تسبب في إصابتها بجرح رضي متهتك بفروة الرأس وكسر بالجمجمة، تسببت في مصرعها، وتم نقل الجثة للمستشفي، وجرى إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص.

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مصرع فتاة بالقليوبية 

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمه، الأجهزة الأمنية بورود بلاغا من المستشفى بوصول سيدة مصابة بجرح رضي متهتك بفروة الرأس وكسر بالجمجمة، بعد سقوطها من منزل أسرتها أدت إلى وفاتها.

وجرى تحرير المحضر اللإزم وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

 

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