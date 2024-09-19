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محافظ القليوبية يكرم عددا من الأسر الفلسطينية المتضررة من أحداث العدوان بغزة

محافظ القليوبية يكرم
محافظ القليوبية يكرم عددا من الأسر الفلسطينية، فيتو

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم في احتفالية تكريمية نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع جمعية ثمات للتنمية والتكافل الاجتماعي، وذلك لتكريم 100 أسرة فلسطينية تضررت من أحداث العدوان الأخير على غزة.

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جاء هذا الاحتفال تعبيرًا عن التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين. وقد حضر الاحتفالية الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، وممثلو جمعية ثمات، والأسر المكرمة.


وفي كلمته خلال الاحتفال، أكد محافظ القليوبية على دعم الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر ستظل سندًا للشعب الفلسطيني حتى يعود إلى أرضه.

كما أشاد بجهود مديرية التضامن الاجتماعي بـ القليوبية وجمعية ثمات في تنظيم هذا الحدث، معربًا عن فخره بالدور المصري في تقديم الدعم والمساندة للأسر المتضررة.

ومن جانبهم عبر الأشقاء الفلسطينيين عن فرحتهم بالدعم الكبير الذى يقدمه المصريون للقضية الفلسطينية، مؤكدين أنهم بوطنهم الثانى مصر لم يشعروا بأى ملامح للغربة وأن هناك احتضانا كبيرا من المصريين لهم، مقدمين الشكر للمحافظ وكل القيادات على هذا الدعم.

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التضامن الاجتماعي بالقليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية وزارة التضامن الاجتماعي

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