بمشاركة 360 لاعبا، إطلاق النسخة الخامسة من دوري أكاديميات كرة القدم بالقليوبية

شهد الدكتور وليد فرماوي مدير الشباب والرياضة بـالقليوبية، حفل إطلاق النسخة الخامسة من دوري أكاديميات القليوبية فى كرة القدم، والذي أقيم اليوم الخميس 19 سبتمبر الجاري بالصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب بنها.

مشاركة 281 أكاديمية في كرة القدم بالقليوبية

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل مديرية الرياضة، والكابتن محمد طه المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالقليوبية، ومديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة ولفيف من الشخصيات العامة بالقليوبية، بمشاركة 281 أكاديمية بواقع 360 لاعبا فى حفل إطلاق النسخة الخامسة من دوري الأكاديميات.

بدأ الحفل الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال إدارة الرياضة، بطابور عرض للأكاديميات المشاركة والتي تمثل أكاديميات الكرة بمراكز الشباب بالإدارات الفرعية الثماني على مستوى المحافظة، والسلام الوطنى، وعرض فيلم تقديمي حول الدوري ومراحله السابقة، إلى جانب مجموعة من العروض الرياضية، ومباراة استعراضية فى كرة القدم.

من جانبه، أكد الدكتور وليد فرماوى مدير الشباب والرياضة بالقليوبية، فى كلمته أن الدورى يأتي فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف البرامج والانشطة بهدف توسيع قاعدة المستفيدين ونشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وفقا لسياسة تفعيل الأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة.

اشتراك 250 فريقا لجميع المراحل السنية

ينفذ دوري أكاديميات القليوبية لكرة القدم على ثلاث مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى على مستوى الإدارات الفرعية باشتراك 250 فريقا على مستوى المحافظة لجميع المراحل السنية الخاصة بالدوري، بحيث يتم التصفيات التمهيدية داخل الإدارات الفرعية، ويتم تصعيد المركز الأول والثانى من كل مرحلة سنية على مستوى كل إدارة فرعية وصولا للمرحلة الرئيسية والتى تشمل تقسيم الفرق الصاعدة بالإدارات الفرعية إلى 4 مجموعات، بنظام دورى من دور واحد، وصولا للأدوار النهائية على مستوى المحافظة، والتي تقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتحديد الفائز بالدوري في كل مرحلة.

يهدف الدوري إلى اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها وتشجيعهم على التنافس، واستثمار طاقات البراعم وشغل أوقات الفراغ، واكتشاف مواهب رياضية جديدة والعمل على رعايتها، وانتقاء أفضل العناصر وتسويقها للأندية، وتحفيز الرياضيين الصغار على الفوز والتسابق واللعب الجماعي من أجل تحقيق مستوى أفضل.

والجدير بالذكر أن الدوري يتكون من ثلاث مراحل من الفئة العمرية مواليد 2009- 2010، ومواليد 2011.. 2012.. 2013.. 2014، حيث يتم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة، بحصول الفريق الفائز بالمركز الأول لكل مرحلة على ميداليات ذهبية، وشهادات تقدير، وكأس البطولة، والفريق الفائز بالمركز الثانى لكل مرحلة يحصل على ميداليات فضية، وشهادات تقدير، والفريق الفائز بالمركز الثالث لكل مرحلة يحصل على ميداليات برونزية، وشهادات تقدير.

وتأتى تلك الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور وليد فرماوي مدير الشباب والرياضة بالقليوبية.