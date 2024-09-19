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محافظ الوادى الجديد يعلن زيادة أعداد المقبولين بمدرسة التمريض بالداخلة

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

 أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور موافقة وزارة الصحة والسكان على طلب المحافظة بزيادة أعداد الطلاب المقبولين بمدرسة التمريض بمركز الداخلة؛ وذلك لتغطية احتياجات وحدات الإدارة الصحية بالداخلة من أطقم التمريض.

وأشار الزملوط إلى أنه تم زيادة عدد المقبولين لـ ٦٠ طالبًا وطالبة مقسمين على فصلين (بنين - بنات) بدلًا من فصل واحد، على أن تجرى اختبارات قبول الطلاب الجدد وفقًا للأعلى مجموعًا من قائمة الانتظار، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ بمقر مدرسة التمريض بمدينة موط.


محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية "الليلة المحمدية" بالداخلة

هذا فيما شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، احتفالية "الليلة المحمدية" التي أقيمت للمرة الثانية، بسينما موط بالداخلة في إطار احتفالات المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور أهالي المركز  ولفيفٍ من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيث تضمن الحفل كلمة لمدير إدارة الأوقاف بالداخلة بالإضافة لعرض "الليلة المحمدية"، ووجّه المحافظ الشكر للطلاب والقائمين على إخراج العمل، مُشيدًا بتميز العمل في سرد السيرة النبوية الشريفة. كما قام بمنح مكافآت مالية وتكريم ستة من حفظة القرآن الكريم من "دار المعاون التابعة للجمعية الخيرية للمساعدات"، راجيًا أن يدوم القرآن لهم نبراسًا ونورًا.

 

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