تعليم الوادي الجديد تنهي استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة الوادي الجديد، كافة استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2024-2025، لاستقبال الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، اعتبارًا من يوم الأحد 22 سبتمبر الجاري.

وأشار سيد عبدالعزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بضرورة التهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد والعمل على توفير بيئة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة وتحقيق التنمية المستدامة وتهيئة المناخ الجيد والمناسب والصحي الآمن لأبنائنا الطلاب وللمعلمين في مختلف المراحل التعليمية بجميع المدارس خلال اليوم الدراسي.

وأكد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة والاطمئنان بشكل فعلى على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة، كما تم الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمبانى، ومراجعة جميع النوافذ وسلامتها، وغسيل خزانات المياه وتطهيرها ومراجعة طفايات الحريق وجميع الوصلات الكهربائية وتجديد الأعلام وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

وكيل التعليم يلتقى مجلس الأمناء

هذا فيما التقى المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، مجلس الٱباء والأمناء والمعلمين بالمحافظة بحضور الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة وأعضاء المجلس، وذلك فى إطار الاستعداد والجاهزية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2024-2025م ، لمناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة التى تخص العملية التعليمية على أرض المحافظة.

وخلال اللقاء استعرض الحضور تحليلا مفصلا حول نتائج الشهادات للعام المنقضى والإجراءات التى اتخذتها المديرية لتأمين أعمال الامتحانات، والتى مرت بهدوء وسلام دون مشكلات، وجرى طرح مجموعة من الرؤي والأفكار، والتى من شأنها خدمة العملية التعليمية بالمحافظة، ومجموعة من التساؤلات ومناقشتها من الحضور.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على الدور الرائد والهام لمجلس الأمناء فى المشاركة المجتمعية والمساهمة فى النهوض بالعملية التعليمية وتحقيق أهدافها فى تخريج أجيال مستقبلية قادرة وواعية تحمل الكثير والكثير لرفعة هذا الوطن الغالى، موجها خالص الشكر والتقدير لجميع الحضور وما شهدته الجلسة من روح التعاون الجاد من أجل الارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة.

تكثيف لجان المتابعة

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، ضرورة تكليف لجان متابعة لزيارة المدارس المختلفة بالإدارات التعليمية، لبحث الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، إلى جانب متابعة سد العجز في هيئة التدريس.

الانتهاء من ترتيبات مجموعات الدعم

كما شدد على الانتهاء من ترتيبات مجموعات الدعم المدرسية، وكذلك وضع الجداول المدرسية.

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