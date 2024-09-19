الخميس 19 سبتمبر 2024
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محافظات

أنشطة مكثفة للقطاعات الخدمية في الوادي الجديد (صور)

بداية جديدة، ڤيتو
بداية جديدة، ڤيتو

 كثفت القطاعات الخدمية بمحافظة الوادي الجديد، من نشاطها لتنفيذ مستهدفات مبادرة “بداية” بتقديم خدمات متنوعة ومباشرة للمواطنين.

وشملت الأنشطة والفعاليات التي قدمتها القطاعات الخدمية بالوادي الجديد تنفيذ قوافل طبية وبيطرية وزراعية وإرشاد نفسي بقرية المنيرة بمركز الخارجة نظمتها جامعة الوادي الجديد.

وقدمت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ندوة توعوية تثقيفية عن المقومات السياحية بالوادي الجديد بالمدرسة الرسمية بقرية بولاق بمركز الخارجة.

وفي ذات السياق كثفت مديرية الصحة بالوادى الجديد، أعمال مبادرة ١٠٠ يوم صحة للكشف عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي والأورام السرطانية والمسح السمعي للمواليد.

ونفذت مديرية العمل ندوة حول السلامة والصحة المهنية للعاملين بالوحدة المحلية لقرى القصر وبعض منشآت القطاع الخاص بمركز الداخلة.

 

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