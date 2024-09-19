الرئيس الأمريكي: ورثت أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الأعظم

علق الرئيس الأمرdكي جو بايدن على انخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار الفيدرالي الأميركي بشأن خفض معدلات الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم بمقدار 50 نقطة أساس.

ويعد قرار الفيدرالي الأميركي إشارة إلى بدء التيسير النقدي، وأن الفيدرالي نجح في كبح ارتفاع التضخم.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في تدوينة على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أنه ورث أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة منذ الكساد الأعظم قبل 4 سنوات، بحسب تعبيره.

الآن بدأت معدلات التضخم وأسعار الفائدة في الانخفاض

وأضاف: "الآن بدأت معدلات التضخم وأسعار الفائدة في الانخفاض، وأنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به. وسأتحدث قريبًا عن عملنا لخفض التكاليف وتنمية اقتصادنا".