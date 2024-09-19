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الرقابة الصحية: نجاح 11 منشأة صحية جديدة في الحصول على اعتماد "جهار"

هيئة الرقابة الصحية،
هيئة الرقابة الصحية، فيتو

 أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي شهدت نجاح 11 منشأة صحية في الحصول على الاعتماد، بما في ذلك 6 منشآت جديدة حصلت على الاعتماد المبدئي في محافظات الجيزة، القليوبية، دمياط، وأسوان. تضمنت المنشآت:

- مستشفى الشرطة بالعجوزة – الجيزة.
- مستشفى القناطر الخيرية العام – القليوبية.
- المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي – دمياط.
- وحدة طب أسرة خور عواضة الجديدة – أسوان.
- وحدة طب أسرة الشهامة – أسوان.
- مركز طب أسرة المحاميد – أسوان.

وأشار تقرير اللجنة إلى نجاح مستشفى أندلسية الشلالات بالإسكندرية، ومركز الكبد والجهاز الهضمي بههيا – الشرقية، وعيادة شركة قناة السويس للحاويات – بورسعيد، بالإضافة إلى وحدتي طب أسرة السلام 1 وشندورة – السويس، في الحصول على اعتماد "جهار" وفقًا لمعايير الاعتماد المعترف بها دوليًا من قبل "الإسكوا".

 

أورام دار السلام هرمل – القاهرة

 كما تضمن التقرير تجديد اعتماد مستشفى أورام دار السلام هرمل – القاهرة، وأربع منشآت صحية في بورسعيد: وحدة صحة أسرة الصفوة، مركز طب أسرة شرق النوادي قبضايا، مركز طب أسرة الحي الإماراتي، ومركز طب أسرة القابوطي.

وهنأ الدكتور أحمد طه جميع فرق العمل ومسؤولي الجودة في المنشآت الصحية المعتمدة على جهودهم المبذولة في رحلة الاعتماد، مشيدًا بالتعاون المثمر مع القطاع العلاجي بوزارة الصحة والسكان وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والذي أثمر عن زيادة عدد المنشآت الصحية المعتمدة بكلا القطاعين.

 

نجاح المنشآت الصحية المتخصصة في الحصول على شهادة اعتماد "جهار" 

وأشار الدكتور طه إلى أن نجاح المنشآت الصحية المتخصصة في الحصول على شهادة اعتماد "جهار" يعزز من تقديم خدمات صحية عالية الجودة، ويدعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين.

وفي إطار تحفيز المنشآت الصحية على السعي نحو الاعتماد، أكد الدكتور طه علي أن الحصول على اعتماد GAHAR ليس فقط علامة على الالتزام بتقديم خدمات صحية بجودة عالمية، بل هو أيضًا فرصة للمنشآت لتطوير عملياتها وتحسين تجربة المرضى، وينبغي علي جميع المنشآت الصحية في مصر  الاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق التميز في أدائها وتقديم رعاية صحية متقدمة تليق بالمواطن المصري.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: "إن الحصول على الاعتماد من GAHAR يفتح آفاقًا جديدة للمنشآت، مما يجعلها مؤهلة للمشاركة بفعالية في منظومة التأمين الصحي الشامل ويمنحها ميزة تنافسية على المستوى المحلي والدولي.

وقال: نحن نؤمن بأن كل منشأة صحية، مهما كان حجمها أو موقعها، قادرة على الوصول إلى أعلى معايير الجودة إذا التزمت بتحقيق أهداف الاعتماد.

وأوضح الدكتور أحمد طه أن تطبيق معايير الجودة في المنشآت الصحية يتم من خلال آليات تشمل وضع معايير دقيقة للاعتماد، والتي حصلت على اعتماد دولي من "الإسكوا"، وتنفيذ خطط تقييم دورية للمنشآت، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لتأهيل المنشآت للحصول على الاعتماد.

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 وأشار البيان إلى أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية تعتمد على تقارير فرق تقييم مؤهلة ومدربة دوليًا، والتي تلتزم بإجراء زيارات ميدانية لتقييم توافق المنشآت مع معايير الاعتماد الدولية. وتخضع فرق التقييم لنظام صارم لضمان النزاهة والحيادية، مع الاستمرار في بناء قدراتها في مجالات التقييم والمراجعة.

 

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