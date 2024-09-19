الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة القناة يتفقد تجهيزات الكلية المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية تشهد نقلة نوعية كبيرة بعد سلسلة من المباحثات المثمرة والزيارات المتبادلة مع الجانب الصيني.
 

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع منظومة تقنين الأراضي والتصالح (صور)

حملة لإزالة الأكشاك والجراجات المخالفة في الإسماعيلية (صور)


جاهزية المعدات الجديدة بالكلية 

وأكد "مندور"  أن الأجهزة والمعدات القادمة من الصين أصبحت جاهزة، والمعامل وقاعات الدراسة مجهزة وفقًا للمعايير الدولية. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ـ اليوم الخميس 19 سبتمبر ـ حيث استقبله الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية، والدكتور أحمد سالم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من القيادات الإدارية. 

 

بداية جولة رئيس الجامعة 

بدأ رئيس الجامعة جولته بمبنى الهنجر والورش، الذي تم تجهيزه بـ 40 ماكينة تشغيل، منها 8 ماكينات CNC للخراطة على أحدث التقنيات العالمية، و8 ماكينات CNC للتفريز، و12 ماكينة تقليدية للخراطة، و3 ماكينات تقليدية للتفريز. كما تضمن المبنى جميع المعدات والأجزاء والخامات اللازمة لعمليات التشغيل. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

ثم توجه رئيس الجامعة بعد ذلك إلى الدور الثاني لمبنى الورش الذي يحتوي على معمل ورشة الإلكترونيات ومعمل التحكم وفصول دراسية.  

 

عدد الميكنات الجديدة 

وأوضح الدكتور تامر نبيل أن الماكينات في مبنى الورش تشمل 16 ماكينة على أحدث المعايير الدولية، بالإضافة إلى 24 ماكينة تقليدية، مما يؤهل الكلية لتقديم دورات تدريبية وتعليمية متقدمة.
 

انشاء وحدة إنتاجية بالكلية 

ومن جانبه  طالب الدكتور ناصر مندور بإنشاء وحدة إنتاجية في الكلية المصرية الصينية ـ مماثلة لتلك التي شاهدها في زيارته الأخيرة لجامعة نانجين ـ  تعمل على إنتاج مستلزمات تصنيع محددة وفقًا للمواصفات القياسية والعالمية. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

كما زار "مندور" مبنى الاتصالات الذي يضم 5 معامل، بينما يضم الدور العلوي معملًا وقاعة مؤتمرات. كما تفقد مبنى الميكاترونك الذي يحتوي على 10 معامل موزعة على طابقين. 

 

وأشار الدكتور تامر نبيل إلى بدء تدريب أعضاء هيئة التدريس على الأجهزة الجديدة لضمان استعداد الكلية لتدريب الطلاب في أسرع وقت ممكن. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

معلنًا عن خطط لاستحداث برنامج دراسي جديد حول تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بدءًا من العام الدراسي 2025-2026. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

في ختام الزيارة، وجه الدكتور ناصر مندور بضرورة فتح باب التدريب في معامل الكلية لطلاب الهندسة والحاسبات وخريجي الكلية، مطالبًا بوضع خطة تدريب للمهندسين في الإسماعيلية والمحافظات المجاورة. 

 

مقترحًا أن تعمل الورش كوحدات إنتاجية ومكاتب استشارات تكنولوجية تتعاون مع مختلف مجالات الصناعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة القناة جامعة قناة السويس جولة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي الجديد

مواد متعلقة

جامعة القناة تنظم دورة تدريبية عن الدعاية والتسويق في المجال الطبي (صور)

جامعة القناة تطلق برنامج دراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة (صور)

جامعة القناة: تفعيل منصة الكتاب الجامعي وربطها بنظام دفع الكتروني

رئيس جامعة القناة يُكلف منى حسن بالعمل وكيلًا لكلية التمريض

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف خطة تحريك أسعار المحروقات وسعر تكلفة أنبوبة البوتاجاز (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث، عيار 21 يسجل 3500 جنيها

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

وزير الدفاع الأمريكي: ندعم جهود ردع خصوم إسرائيل في الإقليم

سعر الدولار في البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مع بدء التيسير النقدي في الولايات المتحدة

دوري أبطال أوروبا، ليفركوزن يقسو على فينورد 0/4

الزمالك يشكر مودرن سبورت لهذا السبب

ads

منوعات

المزيد

لينا إسحاق، قصة امرأة سويدية تستعبد النساء فى سوريا

إنقاذ امرأة التف حول جسدها ثعبان أفعى لمدة ساعتين

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 19-9- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الخميس

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 19- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرز التعديلات على المناهج الدراسية في المعاهد الأزهرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الملعونون بنص الحديث النبوي الشريف.. وهل للملعون توبة؟

أمين الفتوى: لا توبة لسارق الكهرباء إلا برد الأموال حتى لو متوفى (فيديو)

شباب حول الرسول، مصعب بن عمير.. من حياة الرفاهية إلى الزهد والكفاح

المزيد
الجريدة الرسمية