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طب القناة تنظم احتفالية اليوم العالمي للتوعية المجتمعية

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فيتو

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب، بجامعة قناة السويس، اليوم العالمي للتوعية المجتمعية تحت عنوان: "التدخين وأضراره على صحة الإنسان والتغيرات المناخية". 

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الرعاة والمشرفون على الاحتفالية 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نادر نمر عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي الدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

كما تقام الفاعليات بالتعاون مع قسم طب المجتمع بكلية الطب ونقابة أطباء الإسماعيلية بإشراف الدكتورة جميلة نصر أستاذ القلب والأوعية الدموية ونقيب أطباء الإسماعيلية، والدكتورة أميرة جمال رئيس قسم طب المجتمع.
 موعد عقد الاحتفالية 

تقام الفاعليات يوم الإثنين المقبل، بمركز الخدمات لأعضاء هيئة التدريس والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي "النادي الاجتماعي".

وتستضيف الجامعة الدكتور خالد عبد العزيز أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس.

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