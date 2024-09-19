الخميس 19 سبتمبر 2024
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جامعة القناة تنظم دورة تدريبية عن الدعاية والتسويق في المجال الطبي (صور)

توزيع الشهادات والجوائز
توزيع الشهادات والجوائز التشجيعية، فيتو

 نظمت وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري ووحدة متابعة الخريجين في جامعة قناة السويس، بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان فرع الإسماعيلية دورة تدريبية بعنوان "الدعاية، التسويق وكتابة السيرة الذاتية في المجال الطبي". 

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وأشرف على الدورة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة  داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نشوى إسماعيل، مدير معمل بحوث صحة الحيوان، والدكتورة دعاء حسني، مدير وحدة خدمة المجتمع، والدكتورة هبة عبد الرازق، نائب مدير وحدة خدمة المجتمع، والدكتور محمود فتحي، مدير وحدة متابعة الخريجين. 

 

توزيع شهادات حضور الدورة التدريبية، فيتو
جانب من الدورة التدريبية، فيتو

أبرز محاور الدورة التدريبية 

وتناولت الدورة مقدمة شاملة عن المهارات التسويقية والترويجية الضرورية في مجال صناعة الأدوية، وأهمية إدارة الوقت، وكيفية مواءمة التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل.  

وتطرقت إلى كيفية كتابة سيرة ذاتية مهنية تعكس إمكانيات الطلاب في المجال الطبي. 

جانب من الدورة التدريبية، فيتو
إحدى محاضرات الدورة التدريبية، فيتو

تقديم تدريب عملى للطلاب 

 وقد تم تدريب الطلاب عمليًا من خلال حلقات تفاعلية لتسويق الأدوية، مما ساهم في تعزيز مهاراتهم وتطبيق ما تعلموه بشكل مباشر.  

وتوزيع جوائز تشجيعية لأفضل مجموعة، مما أضفى روح المنافسة الإيجابية بين المشاركين.
 

جانب من الدورة التدريبية، فيتو
جانب من الدورة التدريبية، فيتو
جانب من الدورة التدريبية، فيتو

 كما شارك في تقديم المحاضرات الدكتور وليد فتحي، رئيس قسم الأدوية بالكلية، والدكتورة هايدي السيد، أستاذ مساعد بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتورة فاطمة يوسف، رئيس الباحثين بمعهد بحوث الصحة الحيوانية.  

بالاضافة إلى مشاركة الدكتورة غادة عبد العال، أستاذ مساعد بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتور أحمد طه، مدير مبيعات منطقة القناة وسيناء بشركة مينافارم، ود. نوران رأفت، أخصائي صحة الغذاء. وبمشاركة نخبة من أعضاء معهد بحوث الصحة الحيوانية بالاسماعيلية
اختتمت فعاليات الدورة بتسليم الشهادات للسادة المحاضرين والمنظمين، وكذلك الحضور من طلاب وخريجي كلية الطب البيطري وكلية الصيدلة.

ويأتي ذلك في إطار التزام الجامعة بتطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، بما يسهم في إعدادهم لمستقبل مهني مشرق.
 

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