تشكيل مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد التشكيل الرسمي للروخي بلانكوس استعدادًا لمواجهة ضيفه لايبزيج على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة الدوري فى دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: خيمينيز، لو نورماند، يورينتي

خط الوسط: لورينتي، دي بول، كوكي، جالاجير، رينليدو

خط الهجوم: جريزمان، كوريا

تشكيل لايبزيج ضد أتلتيكو مدريد

وجاء تشكيل لايبزيج كالتالى..

لويس أوبيندا، أنطونيو نوسا، بينجامين سيسكو، تشافي سيمونز، آرثر فيرميرين، أمادو هايدارا، بنيامين هنريكس، ديفيد راوم، كاستيلو لوكيبا، فيلي أوربان، لويس أوبيندا.

اتلتيكو مدريد ضد لايبزيج

ويسعى أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، إلي تحقيق بداية قوية أمام لايبزيج، والخروج بالثلاث نقاط مُتسلحًا بعاملي الأرض والجمهور رغم القوة الدفاعية للفريق الألماني.

فيما يتطلع لايبزيج لإحراج أتلتيكو مدريد وتكرار فوزه على الروخي بلانكوس، بعدما انتصر عليه في اللقاء الوحيد الذي جمعهما على مر التاريخ بالبطولة القارية.