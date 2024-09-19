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رياضة

تعرف على حكم مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

أعلنت رابطة الحكام الإسبانية عن حكم مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني التي تجمع بينهما يوم السبت المقبل. 

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره إسبانيول على ملعب سنتياجو برنابيو يوم السبت في تمام العاشرة مساء. 

واختارت رابطة الحكام خوسيه لويس مونتيرو ليدير لقاء ريال مدريد وإسبانيول، كما سيتواجد ريكاردو دي بورجوس كحكم لتقنية الـ VAR.

ترتيب ريال مدريد وإسبانيول 

ويحتل فريق  ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، فيما يقع إسبانيول في المركز الثاني عشر بـ7 نقاط. 

ريال مدريد يبدأ رحلة الحفاظ على لقب دوري الأبطال بالفوز على شتوتجارت 

وفاز فريق ريال مدريد الإسباني على نظيره شتوتجارت الألماني، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي ضمن منافسات مجموعات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد. 

سجل ثلاثية ريال مدريد كل من: كيليان مبابي في الدقيقة 46 وأنطونيو روديجير في الدقيقة 83، والبرازيلي إندريك فيليبي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، فيما سجل هدف شتوتجارت اللاعب يونداف بالدقيقة 68. 

تشكيل ريال مدريد أمام شتوتجارت

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: 

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر- فاسكيز - داني كارفخال

في خط الوسط: تشاوميني - فيدريكو فالفيردي - بيلنجهام

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو

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وحقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بالموسم الماضي، بعد فوزه في المباراة النهائية على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد، على ملعب ويمبلي في لندن.

حدث غير مسبوق في مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت 

وواجه فريق ريال مدريد نظيره شتوتجارت الألماني، لأول مرة في تاريخه بمسابقة بطولة دوري أبطال أوروبا العريقة، بعد أن واجه الميرنجي العديد من أندية ألمانيا على غرار بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وبايرن ليفركوزن ولايبزيج وغيرهم.

كما تعد هذه المباراة هي الأولى لنجم منتخب فرنسا كيليان مبابي بقميص الميرنجي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وكذلك الحال بالنسبة للاعب الدولي البرازيلي الشاب إندريك.

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