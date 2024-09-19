تشكيل مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة مضيفه موناكو الفرنسي، على ملعب لويس الثاني، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

واستقر فليك على الدفع بالبرازيلي رافينيا في هجوم برشلونة على الجناح الأيسر، ليجاور ثنائية لامين على الجبهة اليمنى، وليفاندوفسكي كمهاجم صريح.

وعاد أنسو فاتي إلى البارسا بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، ليتواجد على مقاعد البدلاء.

تشكيل برشلونة أمام موناكو

تير شتيجن - جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - بالدي - كاسادو - إيريك جارسيا - بيدري - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

تشكيل موناكو ضد برشلونة

فيليب كون - فاندرسون - ثيلو كيرير - ساليسو - سينجو - كامارا - دينيس زكريا - أكليوش - مينامينو - إلياس بن صغير - إيمبولو.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد موناكو قبل لقاء الليلة

والتقى برشلونة وموناكو في مباراتين فقط قبل ذلك، واللقاءان بين موناكو وبرشلونة كانا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 1993-1994، وفاز برشلونة في المباراتين 2-0 على أرضه، و1-0 خارج أرضه.