رئيس أتلتيكو مدريد يعبر عن تفاؤله بالتتويج بدوري أبطال أوروبا

أعرب إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد، عن تفاؤله بشأن إنهاء عقدة الفريق مع حصد لقب دوري أبطال أوروبا، في ظل تغيير شكل المسابقة هذا الموسم.

وتقام منافسات الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بنظام الدوري من 36 فريقا، ويخوض كل فريق 8 مباريات أمام منافسين مختلفين، بواقع 4 مباريات على أرضه، ومثلهم خارج الديار.

وبعد الانتهاء من الدوري، سيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما ستخوض الفرق التي وقعت بين المركزين 9 و24، الملحق بنظام الذهاب والإياب، لتحديد 8 فرق أخرى ستلحق بركب المتأهلين للدور التالي.

تصريحات رئيس نادي أتلتيكو مدريد

وقال سيريزو في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا: "متحمسون للأمر رغم وجود الكثير من المباريات، فعند إصدار أي شيء جديد، يكون وضعنا أفضل دائما".

وتابع: "عند بدء العمل بالنقاط الثلاث في احتساب الفوز بالدوري الإسباني، توجنا باللقب في ذلك العام".

وعن أهداف أتلتيكو هذا الموسم، علق "الفوز بكل بطولة نشارك بها، والدخول لتقديم كل شيء والقتال من أجل الانتصار".

وأضاف: "كنا على وشك الوصول لنصف نهائي دوري الأبطال خلال الموسم الماضي، ولكن عانينا من سوء حظ في مباراة واحدة، وفي دقيقتين ودعنا البطولة".

وشدد رئيس الأتلتي: "نريد تحقيق أقصى شيء ممكن في دوري الأبطال والليجا وكأس ملك إسبانيا، وسنطلب أقصى شيء من اللاعبين".

أما عن خوض اللاعبين للكثير من المباريات، علق: "الجدولة من الفيفا، وإذا أعتقد اللاعبون أن هناك الكثير من المباريات كما نرى جميعا، فعلينا أن نجلس ونتحدث ونتفاوض".

وحول التعاقد مع جوليان ألفاريز، أجاب: "هو لاعب رائع ومن أفضل اللاعبين في أوروبا، وسيحصل على الوقت لتطوير ما لديه".