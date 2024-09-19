الكشف على 1629 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية بويط بالبحيرة (صور)

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية بويط بالرحمانية يومى الأربعاء والخميس ١٨و١٩/ ٩/ ٢٠٢٤، وتم الكشف خلالها على ١٦٢٩ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ١٠ عيادات طبية، وذلك فى الأيام الأولى من انطلاق مبادرة بداية.

قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة، فيتو

قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة، فيتو





وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة ٣٨٧ - عيادتى الأطفال ٣٥٨ - الجراحة ١٧١ - النساء ٨٦ - تنظيم الأسرة ٤٢ - العظام ٢٢٩ - الجلدية ٣١١ - الأسنان ٤٥).





بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهازى أشعة وسونار بعيادة الأشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.





قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة، فيتو

قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة، فيتو

قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة، فيتو

ويأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وتحت إشراف الدكتور سامح عبداللطيف وكيل المديرية.