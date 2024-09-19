الخميس 19 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ البحيرة تفتتح مشروعا للصرف الصحي برشيد لخدمة المواطنين

افتتاح مشروع برشيد،فيتو
افتتاح مشروع برشيد،فيتو

 افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، يرافقها الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء مهندس ايهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مشروع الصرف الصحي بقرية الجدية برشيد، والذى يُعد أحد أبرز المشروعات الخدمية الهامة التي سيتم افتتاحها اليوم لخدمة مواطني المحافظة.

 

بطاقة استيعابية تصل إلى 3.5 ألف متر مكعب يوميًا

 ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات الصرف الصحي بقرية الجدية، بطاقة استيعابية تصل إلى 3.5 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 70 مليون جنيه، هذا وقد تم إطلاق إشارة البدء وتشغيل محطة الجدية، وقامت الدكتورة جاكلين ومرافقوها بجولة تفقدية بالمشروع شملت محطة الرفع، وخط الطرد بطول 6 كيلومترات، وشبكة الانحدار بطول 9 كيلومترات، حيث تم تسليم جزء من الشبكة بطول 4 كيلومترات، وجار استكمال باقي الأعمال لتغطية احتياجات القرية بالكامل، حيث يستفيد من المشروع حوالي 21,000 نسمة.

 

توفير خدمات أساسية عالية الجودة يمثلان أولويات للدولة المصرية

 وخلال الافتتاح، أكدت الدكتورة جاكلين أن تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أساسية عالية الجودة يمثلان أولويات للدولة المصرية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة لسكان المحافظة.
 

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