إحالة 3 أطباء أسنان للتحقيق خلال جولة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط (صور)

أحال الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة والسكان للشؤون الوقائية بأسيوط 3 أطباء أسنان للتحقيق خلال جولة مفاجئة قام بها، مساء اليوم، بعدد من المنشآت الصحية، وذلك في إطار الجولات التي تقوم بها قيادات الصحة بأسيوط على المنشآت الصحية بمختلف القرى لمتابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عصام عضو إدارة المتابعة بالمديرية الجولة والتي شملت المرور على المركز الطبي بأسيوط الجديدة والوحدة الصحية بأبني بيتك 1 والوحدة الصحية بأبني بيتك 2 والتابعين للإدارة الصحية مركز الفتح.. حيث تلاحظ تواجد طاقم النوبتجية من تمريض وإداريين واطباء بشريين، ولكن تلاحظ غياب 3 أطباء أسنان بدون إبلاغ وتم إحالتهم للشؤون القانونية بديوان المديرية.

كما تم رصد وجود إهمال من بعض التمريض في الحفاظ علي بعض الأدوية والمستلزمات وتم إحالة الموضوع للتحقيق بالشئون القانونية، فيتو كما تلاحظ ضعف تردد المواطنين علي تلك الأماكن وتم توجيه رسالة لجموع المواطنين بالتردد عليها لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية وفي حال وجود اي شكوي أو قصور في أداء الخدمات الصحية المقدمة يرجي الاتصال تليفونيا علي رقم 01007700456 الفور برقم أو الابلاغ برساله علي واتس رقم 01009703350 أو رقم 01092314845 مع رصد أي سلبيات وابلاغنا بها علي الفور.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان وتوجيهات لواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط وبتكليف من الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بإعداد جولات مفاجئة علي المنشآت الصحية في مختلف الأوقات لمتابعة وتقييم الأداء على ارض الواقع.

وخلال تصريحاته أوضح دكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط أن جولته المفاجئة بدأت بتفقد مركز طبى اسيوط الجديده، حيث تفقد أماكن انتظار المرضى والاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف والتأكد من تواجد العنصر البشرى،وحسن سير وانتظام العمل وتقديم الخدمات للجمهور، عقب ذلك توجه لتفقد سير العمل بالوحدة الصحية ابني بيتك 1 والوحدة الصحية بأبني بيتك 2 وتابع انتظام العمل وتفقد الصيدلية والأسنان والمعمل وعيادة تنظيم الأسرة وغرفة النفايات واطلع على دفاتر الحضور والانصراف موجهًا بضرورة تنظيم الخدمات الطبية المقدمة بمختلف التخصصات.

عدم تواجد أطباء الأسنان

وأعرب وكيل المديرية عن استيائه من ملاحظة عدم تواجد أطباء الأسنان ووجود إهمال من بعض التمريض في الحفاظ علي بعض الأدوية والمستلزمات وضعف تردد المواطنين علي تلك الوحدات والمركز الطبي، مؤكدًا إحالة المتغيبين والمقصرين للتحقيق بديوان المديرية.

وأكد "موسى" أن من أولوياته العمل على تلبية طلبات المرضى، وتحسين الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين، معلنا عن التواصل مع وزارة الصحة لتسريع الإجراءات المتعلقه بالمرضى، وكذا مد المنشآت الصحية بالأجهزة والمستلزمات المطلوبة، خاصة أن الدولة تعمل على دعم القطاع الصحى والنهوض بالمنشآت الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها.

ولفت وكيل مديرية الصحة إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة على مختلف الوحدات الصحية والمراكز الطبية فى أوقات مختلفة، للوقوف على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر كافة الخدمات الطبية، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم للوحدات الصحية التى تخدم قطاع كبير من المواطنين على مستوى المحافظة ومتابعة تقديم الخدمة للمرضى بدأت الجوله الساعة الرابعة عصرا وانتهت تمام الساعة السادسة مساء.

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