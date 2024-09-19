محافظ البحيرة تتفقد نادي المعدية ضمن الاحتفال بالعيد القومي (صور)

قامت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، اليوم بزيارة ميدانية لنادي المعدية بإدكو وذلك بحضور الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة ويأتي ذلك فى إطار إحتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام.

محافظ البحيرة تتفقد نادي المعدية، فيتو

محافظ البحيرة تتفقد نادي المعدية، فيتو

حيث تفقدت محافظ البحيرة مكان الألعاب المائية والمكان المخصص لتصنيع القوارب والمجرى المائي بالنادي الذي سيشهد افتتاح بطولة الكياك والكانوي خلال الأيام المقبلة، مشيرة ان قطاع الشباب والرياضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

كما أكدت على الطفرة الكبيرة التي تشهدها الساحة الرياضية على أرض المحافظة بتطوير ورفع كفاءة العديد من مراكز الشباب والملاعب الخاصة بها والإهتمام بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعم جميع الأندية والفرق الرياضية والمتفوقين رياضيًا في إطار إهتمام الدولة المصرية وكافة مؤسساتها بالطاقات الشبابية وتشجيع الرياضة.

وأشارت محافظ البحيرة على دعمها الكامل لكافة الأنشطة الرياضية في المحافظة، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وعلى هامش الإحتفال بالعيد القومي للمحافظة تم تكريم لاعبي نوادي البنك الأهلي واليخت والمعدية ونادي الصيد الحاصلين على المراكز الأولى بالبطولة التنشيطية التى تم تنظيمها اليوم ببطولة لعبة ( الكياك والكانوي ) إحتفاء بالعيد القومي للمحافظة.





محافظ البحيرة تتفقد نادي المعدية، فيتو

من الجدير بالذكر أن نادي المعدية بإدكو مقام على مساحة ١٣٢٠٠م ٢ وتم تطويره على عدة مراحل ولديه مجموعة متنوعة من الألعاب للفتيات والشباب ويشارك بعدة إتحادات بالإضافة إلى الألعاب المائية الذي يتميز بها كونه النادي الوحيد بالمحافظة الذى يقوم بتنظيم البطولات المائية بالتنسيق مع الأندية الأخرى بمختلف المحافظات.