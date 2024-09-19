الخميس 19 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

الخط الثالث للمترو يدعم مشجعي الأهلي في البطولة الأفريقية

الأهلي
الأهلي
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قررت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو تشجيع النادى الأهلى فى بطولة أفريقيا لكرة القدم وذلك من خلال تقليل زمن التقاطر وتقديم خدمات خاصة للمشجعين يوم السبت المقبل.

وجاء نص  الإعلان الرسمى كما يلي 

يوم السبت 21 سبتمبر في استاد القاهرة الدولي، النادي الأهلي هيلعب ضد جور ماهيا.

اركب الخط الأخضر الثالث واوصل لمحطة الإستاد في أسرع وقت علشان تلحق المباراة، هيتوفر قطار كل ٥ دقائق ابتداءً من الساعة ٤ مساءً!

خلّي بالكوا اللي جي من محطة جامعة القاهرة او محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ١٠ دقائق.

فريق خدمة العملاء في المحطات جاهز لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل حركتكم ودخولكم وخروجكم من المباراة. استمتعوا بالمباراة مع الخط الأخضر الثالث!

تستعد الفرق الأربعة المصرية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري للقاءات جولة الإياب ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والبطولة الكونفدرالية.


ويشارك فريقا الاهلي وبيراميدز بدوري الأبطال، في حين يمثل مصر بالبطولة الكونفدرالية الزمالك والمصري.

وتقام مباريات الفرق الأربعة بمصر، حيث كانت جولة الذهاب للرباعي خارج الديار.

وتعد مهمة الأهلي هي الأسهل بالفرسان الأربعة، لأنه الوحيد الذي حقق فوزا مطمئنا خارج الديار بثلاثية نظيفة، وفاز الزمالك بهدف دون رد، وتعادل بيراميدز بهدف لكل فريق وخسر المصري 3-2.

مواعيد مباريات الفرق المصرية بجولة الاياب بافريقيا

الزمالك ضد الشرطة الكيني بالكونفدرالية الساعة الثامنة مساء الجمعة 20 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي.

الأهلي ضد جورماهيا الكيني بدوري أبطال إفريقيا  السابعة مساء السبت يوم السبت 21 سبتمبرعلى استاد القاهرة الدولى.  

 

بيراميدز ضد الجيش الرواندي التاسعة من مساء يوم السبت 21 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي بإياب دور لـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

المصري البورسعيدي ضد الهلال الليبي  في السابعة مساءً يوم الأحد المقبل 22 سبتمبر على ستاد برج العرب بالكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني


ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الشرطة الكيني في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باياب دور ل32 بالبطولة الكونفدرالية

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني


ومن المقرر أن تذيع قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الزمالك والشرطة الكيني كونها الناقل الحصري للمباراة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

موعد مباراة الاهلي وجورماهيا الكيني

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق جورماهيا الكيني يوم السبت المقبل في مباراة الإياب ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وجورماهيا عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية بعد حصولها علي حقوق المباراة كما حدث وأذاعت لقاء الذهاب بين الفريقين.

كما نجحت قناة إم بي سي مصر 2 في الحصول علي حقوق إذاعة مباراة الأهلي أمام جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا.

وتردد قناة إم بي سي مصر 2 على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12322.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 -2025.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي


ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي بالقاهرة السبت القادم باستاد الدفاع الجوي بإياب دور لـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن تقام المباراة في التاسعة من مساء يوم السبت 21 سبتمبر  على استاد الدفاع الجوي، بعد التعادل ذهابا في كيجالي عاصمة رواندا بهدف لكل فريق.

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا


تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة بيراميدز والجيش الرواندى السبت المقبل، ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

موعد مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى 


ويلتقي فريقا المصري البورسعيدي والهلال الليبي يوم الأحد المقبل 22 سبتمبر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بمباراة الاياب دور الـ٣٢ بالبطولة الكونفدرالية. 

القناة الناقلة لمباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى 

تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات المصري بالكونفدرالية بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

 

 

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