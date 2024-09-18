الهلال الليبي يصل القاهرة اليوم لمواجهة المصري بالكونفدرالية

يصل اليوم الاربعاء فريق الهلال الليبي الي القاهرة استعدادا لمواجهة فريق المصري البورسعيدي بالدور التمهيدي بالبطولة الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى



ويلتقي فريقا المصري البورسعيدي والهلال الليبي يوم الأحد المقبل 22 سبتمبر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بمباراة الاياب دور الـ٣٢ بالبطولة الكونفدرالية.

وبدأ فريق المصري تدريباته مساء أمس الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته أمام ضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وشهد المران مشاركة الثنائي المنضم حديثا خالد صبحي وأحمد القرموطي.

حكام مباراة المصري والهلال الليبي

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي.

ويقود مباراة المصري والهلال الليبي حكم الساحة سمير الكزاز ويعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.

تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراة المصري والهلال الليبي

وأعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، بإستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء، عبر موقع الشركة.



