4 حكايات من دفتر أحوال الأهلى.. كهربا يطلب الخلع.. وكولر يرفض إغلاق ملف بن رمضان.. اتصالات لضم معلول للزمالك.. ولجنة التخطيط تقود ثورة فى قطاع الناشئين

أحداث بالجملة شهدتها أروقة النادى الأهلى فى الساعات القليلة الماضية مع الاقتراب يومًا بعد الآخر من إغلاق باب القيد الأفريقى يوم 12 سبتمبر حيث فجرت مصادر داخل الأهلى مفاجأة من العيار الثقيل بتجديد مارسيل كولر رغبته فى التعاقد مع التونسى محمد على بن رمضان ولكن إدارة الأهلى أكدت صعوبة إتمام المفاوضات بسبب الأرقام المالية المبالغ فيها من قبل النادى المجرى الذى يلعب له اللاعب التونسي.

وقالت مصادر داخل الأهلي: كولر طلب عدم إغلاق المفاوضات واستمرار الصفقة حتى ولو تمت فى ميركاتو الشتاء القادم فى يناير وهو ما وعد به مسئولو الأهلى الذين اتفقوا على إغلاق المفاوضات فى الميركاتو الصيفى الحالى ورفض تجديد الأمر بسبب الشروط التى تم وصفها بالتعجيزية والتى لا تتناسب مع إمكانيات النادى الأهلى المالية حيث طلب النادى المجرى الحصول على 3 ملايين و200 ألف دولار كاش مع الحصول على 300 ألف دولار “بونص” فى الوقت الذى قدم فيه الأهلى عرضا مقابل مليون و800 ألف دولار فقط بالتقسيط على سنتين ومنح النادى المجرى 200 ألف دولار فى شكل بونص وهو ما تم رفضه من قبل النادى الذى يلعب له محمد على بن رمضان.

وفى سياق مختلف علمت فيتو أن التونسى على معلول تلقى اتصالات من بعض الوسطاء عرضوا عليه فكرة اللعب للزمالك حال عدم تفعيل عقده مع النادى الأهلى والذى تم توقيعه مؤخرًا وذلك استغلالا لحالة الغضب التى يعيشها اللاعب خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم قيده فى القائمة المحلية والأفريقية بسبب استمرار تأهيله للتعافى من الإصابة بوتر أكيلس.

الزمالك لم يقدم عرضا رسميًا إلى معلول ولكن هناك اتصالات ودية شفهية وصلت إلى اللاعب التونسى الدولى للوقوف على إمكانية ارتداء قميص الزمالك فى الفترة المقبلة حال عدم تفعيل عقده مع النادى الأهلى خاصة وأن الغموض يسيطر على فكرة قيد اللاعب فى القائمة للموسم الجديد بجانب صعوبة قيده فى ميركاتو الشتاء القادم فى ظل عدم وجود أماكن شاغرة حال استقدام مهاجم أو جناح أجنبى فى الميركاتو الصيفى الحالى ويمتلك الأهلى حاليا 4 أجانب وهم المغربى أشرف دارى ومواطنه يحيى عطية الله ونظيره رضا سليم بالإضافة إلى الجنوب أفريقى بيرسى تاو.

ومن ناحية أخرى جدد محمود كهربا لاعب الأهلى طلب الرحيل فى الميركاتو الصيفى فى ظل امتلاكه بعض العروض من أندية سعودية تنشط فى دورى يلو السعودى والذى ينتهى القيد فيه فى 12 سبتمبر الجارى ولكن إدارة الأهلى رفضت آخر العروض المقدمة من نادى الحزم السعودى بالإضافة إلى تحفظ الأهلى ولجنة التخطيط للكرة على رحيل اللاعب فى ظل عدم التعاقد حتى الآن مع مهاجم أجنبى حيث يرى مسئولو الأهلى أن رحيل كهربا وبقاء وسام أبو على وحيدًا فقط فى الخط الأمامى سيكون بمثابة مغامرة كبيرة فى ظل ارتباطات الفريق المتعددة الموسم المقبل.

فى الوقت الذى يقود فيه محمد رمضان عضو لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى ثورة لإعادة تصحيح الأمور داخل قطاع الناشئين وذلك بعد الاجتماعات المتعددة التى عقدها مع بدر رجب المدير الفنى للقطاع ومعه وليد سليمان رئيس القطاع للوقوف على سلبيات القطاع والبحث عن حلول جذرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أجل إعادة تقديم العناصر المميزة إلى الفريق الأول فى ظل عدم استفادة الفريق الأول من العناصر الشابة طوال المواسم الماضية باستثناء تصعيد أحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير وتواجدهما مع الفريق الأول منذ عدة سنوات.