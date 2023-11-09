الخميس 09 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لترطيب وتقشير البشرة الجافة

البشرة الجافة، فيتو
البشرة الجافة، فيتو

تحتاج البشرة الجافة إلى أقنعة التقشير بشكل مستمر وعلى فترات متساوية وليس كثيرة وذلك لتنظيف مسامها وتخلص من القشور عليها.

والبشرة الجافة تحتاج إلى الترطيب اليومي والترطيب العميق أيضًا من خلال الوصفات الطبيعية التي تمد البشرة بالعناصر الغذائية المهمة.

 

وصفة طبيعية لترطيب وتقشير البشرة الجافة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الشوفان والزبادى لترطيب وتقشير البشرة الجافة.

المكونات:

ربع كوب شوفان مطحون

2 ملعقة كبيرة زبادى

2 ملعقة كبيرة عسل نحل

الطريقة:

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  • نحضر بولة عميقة ونضع بها الشوفان ونضيف له الزبادي والعسل.
  • نقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق ونتركه على البشرة لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يعزز من نضارة البشرة ويفتحها ويزيل خلايا الجلد الميتة ويحفز انتاج الكولاجين بها مايحافظ على شبابها.
وصفة طبيعية لترطيب وتقشير البشرة الجافة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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فتَّحى بشرتك من أول استخدام بمكونات من مطبخك

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أسباب تلف بشرتك وطرق علاجها واستعادة إشراقها

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

 

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البشرة الجافة تقشير البشرة الجافة قناع الشوفان والزبادى لتقشير البشرة الجافة وصفة طبيعية لترطيب وتقشير البشرة الجافة العناية بالبشرة سهام شهاب خبيرة التجميل

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