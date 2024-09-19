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مكتب التمثيل العمالي بالرياض ينظم ورشة لتوعية العمال المصريين بحقوقهم وواجباتهم

ورشة لتوعية العمال
ورشة لتوعية العمال المصريين بالرياض بحقوقهم وواجباتهم، فيتو

قالت وزارة العمل، في بيان رسمي اليوم الخميس: إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وبالتنسيق مع القنصلية المصرية، واصل مكتب التمثيل العمالي بالرياض نشاطه، بالتواصل مع العمال المصريين، وتنظيم ورشة عمل لأبناء الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية، تحت عنوان: "حقوق وواجبات العمال طبقا لنظام العمل السعودي"، وذلك بحضور السفير طارق المليجي قنصل عام مصر في الرياض.

وبحسب تصريح محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، جرى حوار  بشأن حقوق وواجبات العمال، فيما يخص انتهاء علاقة العمل، ومكافأة نهاية الخدمة،وكيفية تسوية النزاعات بين العامل وصاحب العمل، ودور مكتب التمثيل العمالي، وكيفية التواصل معه، وكل ما يخص علاقات العمل داخل المنشأة.

التواصل المستمر مع العمال المصريين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

وأكد عليان على توجيهات محمد جبران وزير العمل، بتكثيف جهود مكاتب العمالي بالخارج، والتواصل المستمر مع العمال المصريين، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، موضحًا أن هذه اللقاءات التوعوية سوف تستمر.

وتم عقد اجتماع مع  مدير فرع وزارة العمل السعودية بمنطقة القصيم، ومديري مكاتب العمل بمناطق بريدة وعنيزة والرس، في حضور سعادة السفير القنصل العام، حيث جرى مناقشة تفعيل آليات التواصل والتعاون مع الجانب السعودي، والخاصة بالعمالة المصرية هناك، والحفاظ على حقوقها، وتوعيتها بواجباتها.

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