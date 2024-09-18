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أخبار مصر

وزير العمل يعتمد مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 لاختبارات الفحص المهني

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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قام وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، بزيارة مفاجئة إلى منطقة عمل الساحل بمحافظة القاهرة،حيث تفقد مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 "الشرابية سابقًا "، وكذلك مكتب عمل الساحل الذي يُقدم خدمات لمواطني مناطق: الزاوية، والشرابية، وروض الفرج، وشبرا مصر، والساحل.

تعزيز مهارة العامل المصري 

واستمع الوزير جبران من العاملين بمركز التدريب إلى سير العملية التدريبية داخل ورش "الطاقة الشمسية، والخياطة، واللحام، وصيانة المحمول، والتبريد والتكييف، واللغات، والسباكة "، وغيرها، مؤكدًا على أهمية " المركز"، كمقر مُعتمد رسميًا لإجراء اختبارات الفحص المهني طبقًا لاتفاقية "الفحص المهني" مع الجانب السعودي، وقريبًا مع بلدان أخرى، بهدف تعزيز مهارة العامل المصري، وزيادة قدراته التنافسية بالخارج، والحفاظ على حقوقه والتوعية بواجباته، موجهًا بأهمية أن يقوم بدوره على أكمل وجه، خاصة في النهوض بالعملية التدريبية وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل، كجزء من منظومة التدريب المهني التي تقوم الوزارة بتطويرها خلال هذه الفترة.

 

كما تفقد الوزير مكتب عمل الساحل،موجهًا،بتكثيف الجهود، واجتهاد وإخلاص والتزام، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، مؤكدًا على خطة الوزارة  التي تسير على قدم وساق، نحو ميكنة كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين..

 

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