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أخبار مصر

وزير العمل: نتعاون لفتح سوق العمل القبرصي أمام العِمالة المصرية المُدربة

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

استقبل محمد جبران، وزير العمل، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير محمد زعزوع، سفير مصر الجديد في دولة قبرص، والذي سوف يتولى مهام عمله، يوم 16 أكتوبر 2024، المُقبل وذلك في إطار حرص الوزير جبران على التواصل، والتعاون في الملفات المُشتركة المُرتبطة بقضايا العمل.

وحضر اللقاء، د. رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والسيد هشام فؤاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، نائب رئيس الإتحاد الدولي للخدمات.

وأكد وزير العمل على جاهزية الوزارة في توفير العمالة المصرية المُدربة، وفي كافة المجالات،بحسب احتياجات سوق العمل القبرصي، موضحًا وجود إتفاقية بشأن تنقل الأيدي العاملة بين البلدين في هذا الشأن،وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود المُشتركة، من أجل فتح أسواق العمل في قبرص أمام العمال المصريين، مع التأكيد على أن الوزارة لها دور كبير في التدريب، والمتابعة، وتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم،قبل السفر للعمل بالخارج..

من جانبه أشاد السفير محمد زعزوع، بجهود وزارة العمل في مجال التدريب المهني، بما تمتلكه من "منظومة متكاملة" في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية التعاون في كافة مجالات العمل بين البلدين،خلال الفترة المُقبلة..

 

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