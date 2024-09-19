حقيقة ظهور جهاز البيجر بجوار الرئيس الإيراني السابق قبل مصرعه

جهاز البيجر، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، وظهر على الطاولة بجواره جهاز من نوع "بيجر"، الذي استخدم في حادث التفجيرات لأعضاء حزب الله، مؤخرًا في لبنان، الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات حول دور هذا الجهاز في مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الطائرة، عند عودته من أذربيجان، وكذلك اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وبعض قادة حزب الله.

حقيقة ظهور جهاز البيجر بجوار طاولة رئيس إيران

وبالبحث في حقيقة ظهور جهاز البيجر، بجوار الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيس، كشفت مواقع تحليل الصور ArcGIS Image Analyst، وعبر مؤشر البحث جوجل، أن الصورة ظهرت للرئيس الإيراني الراحل في عام 2022، وبجواره على الطاولة جهاز البيجر، عندما استقبل رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في طهران، في 28 فبراير عام 2022.

جهاز البيجر بجوار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فيتو

ظهور آخر لجهاز البيجر مع رئيسي والحبلوسي في طهران

كما ظهرت صورة أخرى للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وكان يضع بجواره على الطاولة جهاز البيجر، أثناء استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في طهران، يوم 27 أبريل 2022. وظهر على الطاولة جهاز البيجر.

جهاز البيجر بجوار رئيسي على الطاولة في استقبال رئيس البرلمان العراقي، فيتو

ولا يمكن الجزم حتى الآن بدور جهاز البيجر في اغتيال رئيسي وهنية وقادة حزب الله حتى الآن فيما يحتاج الأمر إلى تحقيقات في هذه الحوادث.

حادث تفجير أجهزة البيجر يفتح باب التكهنات

يذكر أن حادث انفجار أجهزة البيجر في لبنان أثارت الذعر في العالم، بسبب استخدام أجهزة الاتصالات في التفجير عن بعد والتنصت.

إبراهيم رئيسي في استقبال اللواء على المملوك ويظهر البيجر بجوار رئيسي، فيتو