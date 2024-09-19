المنتدى الدولي بالشارقة يكرم الدكتور محمد غنيم رائد جراحات زراعة الكلى بجامعة المنصورة

قام المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ٢٠٢٤، والذي تم انطلاقه بإمارة الشارقة في نسخته الثالثة عشر، بتنظيم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت شعار "حكومات مرنة.. اتصال مبتكر"- بتكريم العالم المصرى الدكتور محمد غنيم رائد جراحات زرع الكلى فى مصر والعالم، ومؤسس مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة،

حيث تم منح جائزة " الشارقة للإتصال الحكومى - لأفضل اتصال ذي أثر فى المناطق النائية" - تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجاء في نص التكريم " الدكتور محمد غنيم من جمهورية مصر العربية، وأحد رواد زراعة الكلى فى مصر والعالم ومدير أول مركز متخصص بزراعة الكلى فى الشرق الأوسط بجامعة المنصورة

من الشخصيات الفريدة، وله تجربة شخصية نموذجية كطبيب يعمل من أجل الإنسان، ويسعى لعلاج الناس فى المناطق النائية مجانا، ويسعى أن يخفف المعاناة عن المرضى فى مختلف المناطق، وبدأ هذه الخطوات بتأسيسه مركز غنيم لجراحات الكلى بجامعة المنصورة، إلى أن أصبح المركز واحدا من أكبر المراكز العالمية الرائدة في مجال زراعة وجراحات الكلى."

وقدم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة خالص التهنئة للعالم الجليل الدكتور محمد أحمد غنيم لحصول على جائزة الشارقة للإتصال الحكومي فى المناطق النائية عن عام ٢٠٢٤، معبرًا عن فخر الجامعة ومنسوبيها بما حققه العالم الجليل من إنجازات طبية وبحثية غير مسبوقة شهد بها العالم أجمع، جعلت من مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة منارة طبية، ومركزًا متخصصًا من أهم المراكز الرائدة عالميًا فى مجال زراعة الكلى وجراحات الكلى والمسالك البولية.

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