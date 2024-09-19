الخميس 19 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

تصريح عاجل من وزير الصحة اللبنانى بشأن ضحايا انفجارات البيجر

حادث بيجر فى لبنان،
حادث بيجر فى لبنان، فيتو

 أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض ارتفاع عدد ضحايا تفجير أجهزة الاتصالات ( البيجر )، خلال اليومين الماضيين إلى 32 شهيدًا وآلاف من الجرحى، مشيرا إلى أن القطاع الصحي بأطبائه ومسعفيه وممرضيه استطاعوا أن يقدموا الخدمات إلى الأهالي الذين أصيبوا جراء الحادث الآليم.

 

المبادرات المقدّمة من  العرب

 وقال فراس الابيض في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن “ نقدّر كلبنانيين المبادرات التي تقدّم من إخواننا العرب، وكذلك من اللبنانيين الذي يُحاولون المساعدة”.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية  أن ما لا يقل عن 14 شخصًا قتلوا وأصيب 450 آخرين جراء انفجار أجهزة اللاسلكي في جميع أنحاء البلاد.

 

أجهزة الاتصالات اللاسلكية التابعة لعناصر حزب الله

 وتجددت موجة انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية التابعة لعناصر حزب الله في العديد من المناطق اللبنانية.

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